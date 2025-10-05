فرمانده مرزبانی فراجا:
امنیت پایدار بدون مشارکت مرزنشینان ممکن نیست
سردار گودرزی با اشاره به اینکه ۹۶ درصد مرزهای کشور تحت کنترل مستقیم مرزبانی فراجاست، گفت: ایران از امنترین مرزهای منطقه برخوردار است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با سومین روز از هفته گرامیداشت فراجا، در نشست خبری با اهالی رسانه از انتخاب شعار ویژه مرزبانی در این هفته خبر داد و اظهار کرد: در راستای تبعیت از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شعار «مرزبان مقتدر، مهربان و مردمدار» را برای مرزبانان کشور برگزیدیم تا این رویکرد انسانی و مردممحور در تمامی فعالیتهای مرزبانی تقویت شود.
وی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت کشور افزود: تابآوری و آستانه تحمل مردم عزیزمان بهویژه در شرایط سخت و بحرانها بسیار بالا رفته است. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم که ملت ایران با شجاعت، بصیرت و همراهی خود از امنیت پایدار کشور حمایت کردند.
فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: هفته گرامیداشت فراجا امسال با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» در حال برگزاری است؛ شعاری که شایسته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم به شعوری جمعی در جامعه تبدیل شود.
وی ضمن تبریک هفته فراجا به تمامی کارکنان خدوم مرزبانی و خانوادههای آنان گفت: اقتدار مرزبانان در کنار مهربانی و مردمداری، ضامن امنیت پایدار کشور است و ما با افتخار این مسیر را ادامه خواهیم داد.
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: هرگاه در جامعه ترسی وجود نداشته باشد، آن جامعه امن است. نترسیدن مردم یعنی وجود امنیت، اما هر زمان خوف و اضطراب در جامعه دیده شود، امنیت دچار خدشه میشود. خوشبختانه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، صلابت و در عین حال مهربانی و عطوفت اسلامی، در مسیر اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشته و در این راستا توفیقات چشمگیری کسب کرده است.
سردار گودرزی با بیان اینکه ایران ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خشکی با ۱۵ کشور دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد همسایگان، پس از روسیه و چین، در رتبه سوم جهان قرار دارد. مرزبانان کشور بر اساس حکم قانون وظیفه استیفای حقوق مرزنشینان را بر عهده دارند و ما بر خود فرض میدانیم که این حقوق را با دقت و جدیت پیگیری کنیم.
۹۶ درصد از مرزهای کشور تحت مسئولیت مرزبانی است
وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در امنیت مرزها ادامه داد: مرزنشینان ما صبور، وفادار و دلسوز هستند. آنان صاحبان اصلی خاک و سرزمین در نواحی مرزیاند و با فعالیتهای اقتصادی، دامپروری و کشاورزی، نقش مهمی در پایداری امنیت ایفا میکنند. امنیت پایدار بدون مشارکت این مردم سختکوش ممکن نیست.
فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: هوشیاری، درایت و تلاش شبانهروزی مرزبانان غیور کشورمان سبب شده امروز بتوانیم با قاطعیت بگوییم مرزهای جمهوری اسلامی ایران از امنترین مرزهای منطقه است. این امر نتیجه مهارت نیروهای مرزبانی، بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و سامانههای الکترونیکی و اپتیکی است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از مرزهای کشور تحت کنترل مستقیم مرزبانی فراجاست و سایر نیروهای مسلح نیز بنا به مصلحت در بخشهایی از مرزها حضور دارند. مأموریت اصلی مرزبانان، حفظ و مراقبت از مرز، اجرای عملیات تأخیری و پوششی در صورت وقوع تهدید خارجی است.
سردار گودرزی با اشاره به نقش مرزبانی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نخستین شهدا و جانبازان متعلق به نیروهای انتظامی کشور به ویژه مرزبانان بودند. امنیت مرزها و جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی از خطوط قرمز مأموریتهای ذاتی مرزبانی است و امروز با اقتدار و هوشیاری کامل در حال انجام است.
وی با اشاره به نقش قانونمداری در مأموریتهای مرزبانی گفت: حجت مرزبان، قانون است؛ ما قانون را برای خود حجت میدانیم و تمام فعالیتها حول محور قانون انجام میشود. بنابراین، هر فردی که نیمهشب یا در هر ساعتی از شبانهروز بهصورت غیرقانونی از مرز عبور کند، متخلف و غیرمجاز محسوب میشود و وظیفه قانونی مرزبانی است که با چنین مواردی قاطع و جدی برخورد کند.
گودرزی افزود: مرزبانان ما ادامهدهندگان راه رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس هستند؛ کسانی که با روحیه ایثار، فداکاری و شهادتطلبی از مرزهای کشور دفاع کردند. من دیشب هم در تلویزیون عرض کردم که نجیبترین سرباز در جهان امروز، سرباز جمهوری اسلامی ایران است؛ سربازی که با کمترین امکانات و مواجب، بیشترین بهرهدهی را دارد و با وجود تهدیدهای گوناگون در اطراف مرزها، امنیت مطلوبی را در مرزهای کشور برقرار کرده است.
فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی گفت: تعامل مرزبانان با مرزنشینان، یکی از مهمترین شاخصهای مشارکت اجتماعی است. اعتماد مردم به پلیس، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام محسوب میشود. در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم که مردم چگونه با نیروهای مسلح، بهویژه فراجا، همکاری و همراهی داشتند و همین انسجام موجب آرامش و ثبات کشور شد.
سردار گودرزی ادامه داد: تعامل مرزبانان با ریشسفیدان، بزرگان طوایف و رؤسای قبایل یکی از ظرفیتهای ارزشمند ماست. این افراد نفوذ و جایگاه بالایی در میان اقوام خود دارند و نقش مهمی در ارتقای همبستگی و همافزایی اجتماعی ایفا میکنند. ما معتقدیم که امنیت پایدار نتیجه مشارکت پایدار مردم است، به همین دلیل شعار «مرزبان مقتدر، مرزبان مهربان و مرزبان مردممدار» را برگزیدیم تا تأکید کنیم اقتدار با مهربانی و مردمداری معنا پیدا میکند.
نقش مرزنشینان در فعالیتهای اقتصادی
وی در تشریح وضعیت مرزنشینان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مرزنشین در کشور داریم که بسیاری از امور اجرایی، خدماتی و حتی قضایی آنان با همکاری مرزبانی انجام میشود. در برخی پاسگاههای مرزی، بیش از سه هزار نفر تحت پوشش مستقیم نیروهای ما هستند و تأمین امنیت و حتی نیازهای معیشتی آنان در دستور کار است.
سردار گودرزی با اشاره به همراهی مرزبانی در بحرانها و حوادث طبیعی گفت: در مواقع بحرانی مانند سیل، زلزله یا بیماریهای واگیردار، مرزبانان در کنار مردم هستند. در دوران کرونا نیز با وجود محدودیت تردد، نیروهای مرزبانی نیازهای دارویی، غذایی و خدمات پزشکی مرزنشینان را تأمین کردند.
وی با بیان نمونهای از ایثار سربازان مرزبانی افزود: در زمستان سال گذشته، یکی از سربازان ما در ارتفاعات آذربایجان غربی و کردستان در سرمای منفی ۴۰ درجه دچار سانحه شد. با وجود شرایط سخت جوی و ناتوانی بالگردها در پرواز، مردم محلی با امکانات خودشان او را به بیمارستان رساندند. این همدلی و فداکاری متقابل میان مردم و نیروهای مرزبانی در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.
اقدامات مرزبانی در انسداد و کنترل هوشمند مرزها
فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: اقتدار، قانونمداری، مشارکت اجتماعی و همراهی مردم، چهار رکن اصلی در تحقق امنیت پایدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. ما قدردان مرزنشینان عزیز و سربازان غیور هستیم که در سختترین شرایط، با جانفشانی خود آرامش را برای مردم کشور به ارمغان میآورند.
وی با تشریح اقدامات مرزبانی در انسداد و کنترل هوشمند مرزها گفت: بخشی از نوار مرزی کشور بهویژه در مرزهای شرقی با همکاری نیروهای ارتش و سپاه و تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح در حال انسداد فیزیکی و تجهیز است. در امتداد مرز حدود ۱۲۳۰۰ کیلومتری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عملیات دیوارچینی و احداث برجکهای مرزی، جادههای تردد، پاسگاهها و زیرساختهای آب، برق و گاز در حال انجام است.
گودرزی افزود: مرزبانی فراجا تکمیلکننده این پروژههای دفاعی و امنیتی است و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، حسگرهای الکترونیکی و تجهیزات اپتیکی، کنترل دقیقتری بر مرزها اعمال میکند. همچنین در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و بخشی از ایلام نیز عملیات دیوارچینی آغاز شده است تا انسداد مرزها بهصورت کاملتری اجرا شود.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به برخی اختلافات مرزی جزئی میان ایران و کشورهای همسایه گفت: در مواردی اختلافاتی جزئی در محدوده مرز، حتی تا نیم متر، وجود دارد که توسط افسران متخصص ما بررسی و اصلاح میشود. این موضوعات از طریق مجاری رسمی و دیپلماسی مرزی با هماهنگی کشورهای همسایه حل و فصل میشود.
سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویدادهای اخیر منطقهای افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، متأسفانه برخی از کشورهای همسایه ما اجازه پرواز پهپاد، موشک و ریزپرندههای دشمن را در آسمان خود دادند که ما این موارد را مستند کرده و بهصورت رسمی اعتراض خود را اعلام کردیم. همسایگان ما باید اجازه ندهند رژیم صهیونیستی کودککش و جنایتکار از خاک یا آسمان آنان علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
بازداشت ۵۶۳۰ سودجویان و قاچاقچیان
وی در ادامه با تشریح آمار عملکرد ششماهه مرزبانی کشور گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، ۷۷۳۳ پرونده قاچاق در مرزهای کشور تشکیل شده که ارزش ریالی آن بیش از ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان برآورد میشود. در این ارتباط ۵۶۳۰ نفر از سودجویان و متخلفان دستگیر شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی را نشان میدهد.
کشف حدود ۱۳ تُن مواد مخدر
فرمانده مرزبانی فراجا افزود: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۱۵۰۰ قبضه سلاح، عمدتاً جنگی، از اشرار و معاندینی که قصد ورود غیرقانونی آنها به داخل کشور را داشتند، کشف و ضبط شد. همچنین مرزبانان کشور موفق به کشف حدود ۱۳ تُن مواد مخدر شدند که در جریان این عملیاتها، ۲۵۳ قاچاقچی دستگیر و ۱۱ نفر از آنان به هلاکت رسیدند.
وی با اشاره به نقش مرزبانان افغانستان در کاهش کشت مواد مخدر گفت: دولت طالبان در این زمینه اقداماتی را انجام داده و میزان کشت در آن کشور کاهش یافته است، با این حال حجم قاچاق مواد همچنان بالاست. مرزبانی جمهوری اسلامی ایران ضمن مقابله قاطع با این پدیده شوم، از همکاری طرف مقابل نیز قدردانی میکند.
سردار گودرزی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی کشفیات طلا و فلزات گرانبها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: کشف و ضبط حدود ۱۰ کیلوگرم طلا در مرزها در حالی رقم خورده که اختلاف قیمت طلا میان ایران و کشورهای همسایه، یکی از عوامل اصلی قاچاق در این حوزه است.
فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: اقتدار مرزبانی در کنار هوشیاری، فناوریهای نوین و همکاری مردم، رمز اصلی امنیت و ثبات مرزهای کشور است.