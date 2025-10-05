به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، همزمان با سومین روز از هفته گرامیداشت فراجا، در نشست خبری با اهالی رسانه از انتخاب شعار ویژه مرزبانی در این هفته خبر داد و اظهار کرد: در راستای تبعیت از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شعار «مرزبان مقتدر، مهربان و مردم‌دار» را برای مرزبانان کشور برگزیدیم تا این رویکرد انسانی و مردم‌محور در تمامی فعالیت‌های مرزبانی تقویت شود.

وی با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت کشور افزود: تاب‌آوری و آستانه تحمل مردم عزیزمان به‌ویژه در شرایط سخت و بحران‌ها بسیار بالا رفته است. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم که ملت ایران با شجاعت، بصیرت و همراهی خود از امنیت پایدار کشور حمایت کردند.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: هفته گرامیداشت فراجا امسال با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» در حال برگزاری است؛ شعاری که شایسته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم به شعوری جمعی در جامعه تبدیل شود.

وی ضمن تبریک هفته فراجا به تمامی کارکنان خدوم مرزبانی و خانواده‌های آنان گفت: اقتدار مرزبانان در کنار مهربانی و مردم‌داری، ضامن امنیت پایدار کشور است و ما با افتخار این مسیر را ادامه خواهیم داد.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: هرگاه در جامعه ترسی وجود نداشته باشد، آن جامعه امن است. نترسیدن مردم یعنی وجود امنیت، اما هر زمان خوف و اضطراب در جامعه دیده شود، امنیت دچار خدشه می‌شود. خوشبختانه مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، صلابت و در عین حال مهربانی و عطوفت اسلامی، در مسیر اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشته و در این راستا توفیقات چشمگیری کسب کرده است.

سردار گودرزی با بیان اینکه ایران ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خشکی با ۱۵ کشور دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد همسایگان، پس از روسیه و چین، در رتبه سوم جهان قرار دارد. مرزبانان کشور بر اساس حکم قانون وظیفه استیفای حقوق مرزنشینان را بر عهده دارند و ما بر خود فرض می‌دانیم که این حقوق را با دقت و جدیت پیگیری کنیم.

۹۶ درصد از مرزهای کشور تحت مسئولیت مرزبانی است

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در امنیت مرز‌ها ادامه داد: مرزنشینان ما صبور، وفادار و دلسوز هستند. آنان صاحبان اصلی خاک و سرزمین در نواحی مرزی‌اند و با فعالیت‌های اقتصادی، دامپروری و کشاورزی، نقش مهمی در پایداری امنیت ایفا می‌کنند. امنیت پایدار بدون مشارکت این مردم سختکوش ممکن نیست.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: هوشیاری، درایت و تلاش شبانه‌روزی مرزبانان غیور کشورمان سبب شده امروز بتوانیم با قاطعیت بگوییم مرز‌های جمهوری اسلامی ایران از امن‌ترین مرز‌های منطقه است. این امر نتیجه مهارت نیرو‌های مرزبانی، بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و سامانه‌های الکترونیکی و اپتیکی است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۶ درصد از مرز‌های کشور تحت کنترل مستقیم مرزبانی فراجاست و سایر نیرو‌های مسلح نیز بنا به مصلحت در بخش‌هایی از مرز‌ها حضور دارند. مأموریت اصلی مرزبانان، حفظ و مراقبت از مرز، اجرای عملیات تأخیری و پوششی در صورت وقوع تهدید خارجی است.

سردار گودرزی با اشاره به نقش مرزبانی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز نخستین شهدا و جانبازان متعلق به نیرو‌های انتظامی کشور به ویژه مرزبانان بودند. امنیت مرز‌ها و جلوگیری از عبور و مرور غیرقانونی از خطوط قرمز مأموریت‌های ذاتی مرزبانی است و امروز با اقتدار و هوشیاری کامل در حال انجام است.

وی با اشاره به نقش قانون‌مداری در مأموریت‌های مرزبانی گفت: حجت مرزبان، قانون است؛ ما قانون را برای خود حجت می‌دانیم و تمام فعالیت‌ها حول محور قانون انجام می‌شود. بنابراین، هر فردی که نیمه‌شب یا در هر ساعتی از شبانه‌روز به‌صورت غیرقانونی از مرز عبور کند، متخلف و غیرمجاز محسوب می‌شود و وظیفه قانونی مرزبانی است که با چنین مواردی قاطع و جدی برخورد کند.

گودرزی افزود: مرزبانان ما ادامه‌دهندگان راه رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس هستند؛ کسانی که با روحیه ایثار، فداکاری و شهادت‌طلبی از مرز‌های کشور دفاع کردند. من دیشب هم در تلویزیون عرض کردم که نجیب‌ترین سرباز در جهان امروز، سرباز جمهوری اسلامی ایران است؛ سربازی که با کمترین امکانات و مواجب، بیشترین بهره‌دهی را دارد و با وجود تهدید‌های گوناگون در اطراف مرزها، امنیت مطلوبی را در مرز‌های کشور برقرار کرده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی گفت: تعامل مرزبانان با مرزنشینان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشارکت اجتماعی است. اعتماد مردم به پلیس، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام محسوب می‌شود. در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم که مردم چگونه با نیرو‌های مسلح، به‌ویژه فراجا، همکاری و همراهی داشتند و همین انسجام موجب آرامش و ثبات کشور شد.

سردار گودرزی ادامه داد: تعامل مرزبانان با ریش‌سفیدان، بزرگان طوایف و رؤسای قبایل یکی از ظرفیت‌های ارزشمند ماست. این افراد نفوذ و جایگاه بالایی در میان اقوام خود دارند و نقش مهمی در ارتقای همبستگی و هم‌افزایی اجتماعی ایفا می‌کنند. ما معتقدیم که امنیت پایدار نتیجه مشارکت پایدار مردم است، به همین دلیل شعار «مرزبان مقتدر، مرزبان مهربان و مرزبان مردم‌مدار» را برگزیدیم تا تأکید کنیم اقتدار با مهربانی و مردم‌داری معنا پیدا می‌کند.

نقش مرزنشینان در فعالیت‌های اقتصادی

وی در تشریح وضعیت مرزنشینان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مرزنشین در کشور داریم که بسیاری از امور اجرایی، خدماتی و حتی قضایی آنان با همکاری مرزبانی انجام می‌شود. در برخی پاسگاه‌های مرزی، بیش از سه هزار نفر تحت پوشش مستقیم نیرو‌های ما هستند و تأمین امنیت و حتی نیاز‌های معیشتی آنان در دستور کار است.

سردار گودرزی با اشاره به همراهی مرزبانی در بحران‌ها و حوادث طبیعی گفت: در مواقع بحرانی مانند سیل، زلزله یا بیماری‌های واگیردار، مرزبانان در کنار مردم هستند. در دوران کرونا نیز با وجود محدودیت تردد، نیرو‌های مرزبانی نیاز‌های دارویی، غذایی و خدمات پزشکی مرزنشینان را تأمین کردند.

وی با بیان نمونه‌ای از ایثار سربازان مرزبانی افزود: در زمستان سال گذشته، یکی از سربازان ما در ارتفاعات آذربایجان غربی و کردستان در سرمای منفی ۴۰ درجه دچار سانحه شد. با وجود شرایط سخت جوی و ناتوانی بالگرد‌ها در پرواز، مردم محلی با امکانات خودشان او را به بیمارستان رساندند. این همدلی و فداکاری متقابل میان مردم و نیرو‌های مرزبانی در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.

اقدامات مرزبانی در انسداد و کنترل هوشمند مرز‌ها

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: اقتدار، قانون‌مداری، مشارکت اجتماعی و همراهی مردم، چهار رکن اصلی در تحقق امنیت پایدار مرز‌های جمهوری اسلامی ایران است. ما قدردان مرزنشینان عزیز و سربازان غیور هستیم که در سخت‌ترین شرایط، با جان‌فشانی خود آرامش را برای مردم کشور به ارمغان می‌آورند.