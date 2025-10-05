امیر سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع با صدور پیامی به مناسبت هفته فراجا، پلیس را سرمایه گرانسنگی برای میهن اسلامی دانست که حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر از آن، تقویت و تحکیم زیرساخت‌های امنیت‌ساز کشور را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام امیر نصیرزاده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته فراجا، بهانه ای است پر بها برای تکریم خدمتگزاران شریف و فداکار شاغل در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، نیرویی مقتدر و مومن که حافظ نظم و امنیت جامعه بوده و به حق می توان آن را، شریف ترین و اخلاقی‌ترین پلیس جهان دانست.

تقویم پر افتخار کشور عزیزمان مملو از اوراق زرین جانفشانی ها و رشادت های فرماندهان، مدیران ، کارکنان و سربازان خدوم و شجاع نیروی انتظامی و مدافعان امنیت است که جهت تامین بستری امن و آرام برای هم میهنان خود از هیچ کوششی فرو گذار نکرده اند.

امروز فراجا، نمونه و الگویی است از پلیسی ، هوشمند، توانا ، باکفایت و برخاسته از بطن جامعه که آیینه تمام نمایی از اقتدار بوده که در مسیر صیانت از امنیت و آسایش جامعه از جان خود گذشته و با بذل خون گرانمایه خود مجدانه عمل به قانون را نصب العین خود قرار داده است.

بی تردید وجود چنین نیروی مقتدر، مومن، کارآمد و مردمی که مورد اعتماد و موجب آرامش ملت شریف ایران اسلامی است سرمایه گرانسنگی برای میهن اسلامی محسوب می گردد که حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر از آن ، تقویت و تحکیم زیرساخت‌های امنیت‌ساز کشور را تضمین می‌نماید.

اینجانب ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن هفته فراجا و عرض احترام و درود به روح متعالی شهیدان خانواده بزرگ انتظامی کشور و شهدای امنیت ، شهدای مرزبان و امام راحل عظیم‌الشأن؛ پلیس را حافظ امنیت و مجری قانون و مدافع مردم در برابر متجاوزان و مجرمان دانسته و توفیق و صلابت این نیروی خدوم را در تکریم ارزش‌های اسلامی و عمل به قانون در جهت عمل به فرمایشات داهیانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و خدمت به مردم، از درگاه خداوند سبحان مسالت دارم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده