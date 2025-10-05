به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایش «ونوش و کوهستان» به نویسندگی شهرام کرمی ساعت ۱۸ در سالن بوستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.

اجرای این نمایش به دلیل جنگ ۱۲ روزه ناتمام مانده بود و با شروع مهر، ادامه اجرای نمایش از سر گرفته شد.

قاسم انصاری شاد، ایرج صادقی، مهدی مزدارانی، بهاره سلیمانی، روژینا میرزایی، مهدی قلعه و پرنیان شادکام بازیگران این نمایش هستند.

صداپیشه این نمایش، نیلوفر سیاری، سپیده اردستانی و عروسک‌گردانان فرزانه میرزایی و هدیه داوری هستند.

در خلاصه نمایش «ونوش و کوهستان» آمده است: «ونوش در حال بازی با پروانه‌های زیبا در جنگل متوجه می‌شود که خیلی از مزرعه دور شده که در این بین با بچه گرگ مهربان آشنا می‌شود و این آشنایی ماجرا‌های تازه‌ای برای آنها به همراه دارد. دوستان ونوش یعنی ژنرال سگ نگهبان، زنگوله گوسفند شکمو و لولک ربات اسباب‌بازی، او و کوهستان را در این اتفاق‌ها همراهی می‌کنند.»

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: آهنگ‌ساز: بابک نصیری‌خواه، دستیار کارگردان: لیلا اسبقی، طراح لباس و دوخت لباس: مهدی مزدارانی، طراح صحنه: مهدی قلعه و ابوذر کریمی، مدیر صحنه: مینو روزه‌دار و سمیرا سرلک، ساخت ربات: حامد زارعان و سمیرا یزدان‌پژو، شاعر: مهدی مزدارانی و رسول قنبری، منشی صحنه: مریم علوی و فاطمه تقی‌زاده، طراح عروسک و ساخت عروسک: علیرضا حسین‌پور، روابط عمومی و تبلیغات: (تئاتر کودک ببین) ریحانه مطهری، روژین ستاری و روشنک کریمی، ساخت دکور: ابوذر کریمی و قاسم انصاری‌شاد، ساخت تیزر و فیلم‌بردار: کیانا شفیعی، ساخت موسیقی: (موسیقی ربات) سپهر قناد، افکت: سپهر قناد و رضا کیایی، طراح گریم: لیلا اسبقی، مجریان گریم: لیلا اسبقی، پرنیان شادکام، عکاس: فرزانه علی دوست، مریم منتظری و حدیث شاهنگی.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تیوال بلیت نمایش «ونوش و کوهستان» را تهیه کنند.