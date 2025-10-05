به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ فرزین خرسندی با اشاره به اینکه همکاری‌های دوجانبه بین آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای نقش بسزایی در رسیدن به ارتقای مهارت آموزی در طرح هم نوا دارد، اظهار کرد: مهارت‌آموزی یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که باید در کنار ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی به آن توجه کرد.

وی گفت: طرح هم‌نوا با هدف مهارت‌آموزی نوین و ارتقا‌ی مهارت در رشته‌های فنی و حرفه‌ای برای ۲۴۰ هنرجوی استان البرز اجرایی شده است.

وی افزود: طرح هم‌نوا با هدف یکپارچه سازی زیرساخت‌های آموزشی هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای، به ویژه نوآوری در مهارت آموزی هنرجویان امسال در هنرستان‌های سطح البرز عملیاتی شده است.

خرسندی گفت: توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند در آینده و در پیشرفت صنایع و حوزه‌های هنری استان تاثیر شایان توجهی داشته باشد و به همین دلیل در هر سال تحصیلی به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در هنرستان‌های استان البرز هستیم.

خرسندی اضافه کرد: طرح مشترک هم نوا میان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش با اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های کارگاهی، تجهیزاتی و انسانی، زمینه مهارت‌آموزی هدفمند دانش‌آموزان را فراهم می‌کند؛ طرحی که نوای پیوند آموزش و مهارت را در کلاس‌های درس استان البرز رقم می‌زند.

وی تاکید کرد: استان البرز دارای ۲۱۰ هنرستان کار دانش و فنی و حرفه‌ای است که در این مراکز ۵۶ هزار هنرجو مشغول تحصیل و مهارت آموزی هستند