آغاز طرح هم نوا در البرز
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان البرزگفت: اجرای طرح هم نوا با رویکرد ارتقای مهارت آموزی با مشارکت سازمان فنیوحرفهای در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
فرزین خرسندی با اشاره به اینکه همکاریهای دوجانبه بین آموزش و پرورش و فنی و حرفهای نقش بسزایی در رسیدن به ارتقای مهارت آموزی در طرح هم نوا دارد، اظهار کرد: مهارتآموزی یکی از اصلیترین موضوعاتی است که باید در کنار ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی به آن توجه کرد.
وی گفت: طرح همنوا با هدف مهارتآموزی نوین و ارتقای مهارت در رشتههای فنی و حرفهای برای ۲۴۰ هنرجوی استان البرز اجرایی شده است.
وی افزود: طرح همنوا با هدف یکپارچه سازی زیرساختهای آموزشی هنرستانها و مراکز فنی و حرفهای، به ویژه نوآوری در مهارت آموزی هنرجویان امسال در هنرستانهای سطح البرز عملیاتی شده است.
خرسندی گفت: توسعه رشتههای فنی و حرفهای میتواند در آینده و در پیشرفت صنایع و حوزههای هنری استان تاثیر شایان توجهی داشته باشد و به همین دلیل در هر سال تحصیلی به دنبال افزایش ظرفیت پذیرش دانشآموز در هنرستانهای استان البرز هستیم.
خرسندی اضافه کرد: طرح مشترک هم نوا میان آموزش فنی و حرفهای و آموزش و پرورش با اشتراکگذاری ظرفیتهای کارگاهی، تجهیزاتی و انسانی، زمینه مهارتآموزی هدفمند دانشآموزان را فراهم میکند؛ طرحی که نوای پیوند آموزش و مهارت را در کلاسهای درس استان البرز رقم میزند.
وی تاکید کرد: استان البرز دارای ۲۱۰ هنرستان کار دانش و فنی و حرفهای است که در این مراکز ۵۶ هزار هنرجو مشغول تحصیل و مهارت آموزی هستند