گروهی در برزیل یادبودی از درد و رنج و شهادت کودکان فلسطینی برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، بیش از ۲۰ هزار کودک فلسطینی در نسل کشی در غزه جان باختهاند. گروهی در برزیل یادبودی بنا گذاری کردهاند که درد و رنج کودکان غزه و برزیل را به هم پیوند میزند. مونیکا یاناکی یِو از ریودوجانیرو گزارش میدهد:
«مکانی غیرمنتظره در ساحل کوپا کابابانا؛ قطعه زمینی پوشیده از شن که دور تا دورش را سیم خاردار کشیدهاند. در داخل این قطعه زمین، چهرهها و قصههای زندگی کودکانی که در غزه و در ریودوجانیرو به قتل رسیدهاند دیده میشود. این دو منطقه اگر چه خیلی باهم فاصله دارند، با ضرر و زیانی جبران نشدنی به یکدیگر متصل شدهاند.
اندی بولوک، گردشگر انگلیسی گفت: «در نگاه نخست به نوعی شگفت آور بود که مشاهده کُنی دو منطقه را به این شکل کنار یکدیگر قرار دادهاند، اما البته اگر کمی تامل کنی و بیاندیشی، معقول به نظر میرسد؛ شاید کلیشه به نظر برسد، اما بچهها بی گناهترین قربانیان خشونتهای این چنینی هستند.»
دویست قطعه عکس روی زمین شنی قرارداده شده تا گردشگران و ساحل نشینان ببینند این عکسها نمایندهی ۲۰ هزار کودکی هستند که در جنگ (نسل کشی) جاری در غزه به قتل رسیدهاند. آنها در کنار کودکان برزیلی قرار میگیرند که در مسیر تبادل آتش مرگبار پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر در ریو فاولاس جان شان را از دست دادند.
آنتونیو کارلوس کاستا، رئیس نهاد مردمی ریو دِ پاز گفت: «خشونت در هر دو مورد مصداق دارد. قتل عام و نسل کشی جاری در غزه و آنچه که اینجا در ریو اتفاق میافتد؛ جایی که ۱۲۱ کودک با گلولههای سرگردان و در جریان تبادل آتش بین پلیس و قاچاقچیهای موادمخدر جان شان را از دست دادند؛ این باید متوقف شود.»
داوطلبان نهاد مردمی هوجاپِیج هر ساعت پرچمهای فلسطین و برزیل را در سطلهای پر از رنگ قرمز فرو میکنند تا نماد خونهای به ناحق ریخته شده باشند.
آنتونیو کارلوس کاستا گفت: «من خیلی ناراحتم، به شدت غصه دار هستم؛ با دیدن این همه ظلم و جور و رفتار غیرانسانی چه احساسی میتوانم داشته باشم.»
این بنای یادبود، دومین سالگرد جنگ (نسل کشی) را در نوارغزه گرامی میدارد و یک هفته پیش از آن برگزار شده که در برزیل روز کودک و نوجوان را جشن میگیرند. معترضان میگویند این یادآور خشونتی است که هر روز در خانههای مردم به صورت زنده و مستقیم پخش میشود، اما با این وجود افرادی که در راس هرم قدرت قرار دادند آن را نادیده میگیرند. برخلاف این اعتراضها در ریو و سراسر جهان که کشتن غیرنظامیان بی گناه را مورد توجه قرار میدهند، تظاهرات کنندگان میگویند تا وقتی که عزم و ارادهی سیاسی واقعی در همهی طرفها وجود نداشته باشد هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.