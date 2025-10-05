فرمانده مرزبانی استان اردبیل گفت: در طول یک سال اخیر قریب به ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و ۴۶ هزار و ۶۹۳ قلم انواع داروی قاچاق در نقاط مرزی ایران و آذربایجان کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار شاهین اسمعلی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اردبیل اظهار داشت: هفته انتظامی به معنی تلاش‌های نیروهای انتظامی برای ایجاد امنیت پایدار بوده و فرصتی برای تبیین و اعلام اقدامات سازمان عظیم انتظامی در جهت انجام مأموریت‌های مختلف است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور و ۲۴ دولت همسایه است که به همراه چین و روسیه بیشترین مرز مشترک را با دیگر کشورها دارا است.سردار اسمعلی به‌سختی فعالیت مرزبانان اشاره داشته و عنوان کرد: شعار این هفته با عنوان مرزبان مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن نام‌گذاری شده و هدف آن ارتقای ضریب امنیت در جامعه است.احساس امنیت مرزی در تمام کشور حاکم است.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل با بیان اینکه مقوله امنیت بااحساس امنیت تفاوت دارد، بیان کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد دشمنان ما به مرزها نزدیک شوند و حتی این جرئت را به خود بدهند که از راه دور به مرز ایران چپ نگاه کنند؛ این احساس امنیت در کل کشور مطرح است.وی با بیان اینکه ۳۶۹ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان داریم، خاطرنشان کرد: شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی ویژه اردبیل حکم می‌کند تا در برخی نقاط استان مانند پارس‌آباد، مرزداران شرایط جوی بالای ۴۰ درجه را تجربه کنند و در عین این حال در برخی نقاط مرزی مانند ارتفاعات نمین، این شرایط به منفی ۳۰ درجه نیز می‌رسد.

سردار اسمعلی تشریح کرد: با این اوصاف اجازه نخواهیم داد هیچ تهدیدی امنیت مرزی کشور را تهدید کند و در این راستا بیش از ۱۰۰ واحد مرزی استان اردبیل، در حراست از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران انجام‌وظیفه می‌کنند.

اهمیت مشارکت مردم با مرزبانانفرمانده مرزبانی استان اردبیل به شرایط مرزنشینان در استان نیز اشاره داشته و گفت: رفتار صمیمانه و همکاری مثبت مرزنشینان با مرزبانان باعث شده تا نقش مردم در بسیاری از اقدامات مرزبانی نظیر کشفیات و حفظ امنیت، پر رنگ باشد؛ ازاین‌رو بزرگ‌ترین مشارکت همگانی، تبعیت از قانون و مقررات است.

وی افزود: در طول یک سال گذشته قریب به ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان اردبیل کشف شده که این اقدام به لطف مشارکت مردم صورت یافته و نشانگر قانون‌مندی مرزنشینان است؛ لذا این اقدام در نهایت منتج به ایجاد جامعه‌ای امن شده است.

کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در نوار مرزی

سردار اسمعلی ادامه داد: قیمت پایین سوخت در ایران زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم آورده و گاهی مشاهده شده با نصب یک باک مضاعف در خودرو، سودجویان در صدد قاچاق سوخت بوده‌اند اما هوشیاری مرزبانان، مانع از آن شده است.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل عنوان کرد: در این راستا نیز طی یک سال اخیر حدود ۲۳ هزار و ۷۲۹ لیتر سوخت قاچاق در نقاط مرزی اردبیل و آذربایجان، باتدبیر و هوشیاری مرزبانان کشف شده است.وی همچنین به قاچاق دارو نیز اشاره داشته و بیان کرد: برخی سودجویان در تلاش بوده‌اند تا داروهای کمیاب را به طور چمدانی از مرز کشور خارج کنند اما در این راستا نیز اقدام به‌موقع مرزبانی سبب شده تا ۴۶ هزار و ۶۹۳ قلم انواع دارو در یک سال گذشته کشف شود.

سردار اسمعلی با تأکید بر دیگر اقدامات مرزبانی، عنوان کرد: ارائه خدمات انتظامی به مرزنشینان در یک سال اخیر منجر شده تا آمار سرقت در مناطق مرزی کاهش ۳۷ درصدی را به نسبت آمار مشابه سال‌های قبل، تجربه کند.