معاون امور فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش همدان از کسب رتبه برتر یک معلم همدانی در دهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی عابدینی‌نیا گفت: در دهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، شش معلم همدانی به مرحله نهایی مسابقات راه یافته بودند که از بین این افراد، سجاد قره‌باغی در حفظ ۱۰ جزء موفق به کسب رتبه برتر شد.

او با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن دانش‌آموزی و فرهنگیان افزود: در مرحله کشوری این دوره از مسابقات، شش نفر منتخب همدانی در رشته‌های حفظ ۱۰ جزء، قرائت، نهج‌البلاغه و روش تدریس احکام با یکدیگر به رقابت پرداختند.

معاون امور فرهنگی و پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش همدان تاکید کرد: سال گذشته شش نفر فرهنگی و دانش‌آموز در مسابقات قرآن وزارت آموزش و پرورش از استان همدان رتبه‌دار شدند، اما امسال شمار افراد منتخب همدانی به ۱۰ نفر رسیده بود که یک نفر از آنها فرهنگی و ۹ نفر دیگر نیز دانش‌آموز بودند.

مهدی عابدینی‌نیا گفت: یازدهمین دوره مسابقات قرآن فرهنگیان نیز همزمان با چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزی از آذرماه امسال آغاز خواهد شد.

او تصریح کرد: کشف استعداد‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در بین دانش‌آموزان و فرهنگیان و همچنین تقویت مهارت‌های قرآنی و نیکوکاری در نسل جوان از اهداف برگزاری این مسابقات است.