کاهش نسبی دمای هوا طی امروز و روند افزایش تدریجی گرما از فردا، همراه با آسمانی صاف برای استان مرکزی پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش بینی هواشناسی استان مرکزی وضعیت جوی را این گونه توصیف کرد: طی روزهای آتی تا تقریبا پایان هفته به دلیل پایداری نسبی جو، آسمان استان صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
با افزایش نسبی سرعت وزش باد و شرقی شدن جریانات جوی، احتمال انتقال گرد و غبار از بیابانهای نواحی مرکزی کشور و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
از نظر دمایی طی امروز کاهش نسبی دما و از فردا روند افزایش تدریجی گرما مورد انتظار است.
با توجه به خروجی فعلی مدلها تا پایان هفته جاری سامانه بارشی در آسمان استان نخواهیم داشت.