فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: در شش ماهه امسال ۷۶۱۸ فقره سرقت در استان رخ داده که نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار مطهریزاده در نشست خبری هفته فراجا که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: در ششماهه امسال بیش از ۳۲ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ ثبت شده که ۸۱۲۸ تماس مربوط به سرقتها بوده است.
وی افزود: در این مدت ۱۲ فقره قتل در استان رخ داده که بیشتر در نزاع و درگیری بوده است.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب تصادفات در استان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۶۲ نفر در تصادفات جان باختهاند که بیشتر مربوط به جادههای برونشهری از جمله مسیر آشخانه–جنگل است.
سردار مطهریزاده تأکید کرد: ۹۹ درصد فوتیهای موتورسواران جوانان و نوجوان هستند و خانوادهها باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.
وی همچنین از وقوع ۲۶ میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در این مدت خبر داد و گفت: ۶ میلیارد تومان از این مبلغ به مالباختگان بازگردانده شده است.
سردار مطهریزاده از مردم خواست در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی سریعا با پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.