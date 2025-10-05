به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار مطهری‌زاده در نشست خبری هفته فراجا که با حضور خبرنگاران برگزار شد، گفت: در شش‌ماهه امسال بیش از ۳۲ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ ثبت شده که ۸۱۲۸ تماس مربوط به سرقت‌ها بوده است.

وی افزود: در این مدت ۱۲ فقره قتل در استان رخ داده که بیشتر در نزاع و درگیری بوده است.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب تصادفات در استان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۶۲ نفر در تصادفات جان باخته‌اند که بیشتر مربوط به جاده‌های برون‌شهری از جمله مسیر آشخانه–جنگل است.

سردار مطهری‌زاده تأکید کرد: ۹۹ درصد فوتی‌های موتورسواران جوانان و نوجوان هستند و خانواده‌ها باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

وی همچنین از وقوع ۲۶ میلیارد تومان کلاهبرداری سایبری در این مدت خبر داد و گفت: ۶ میلیارد تومان از این مبلغ به مالباختگان بازگردانده شده است.

سردار مطهری‌زاده از مردم خواست در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی سریعا با پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.