با حضور استعداد‌های برتر کاراته از دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اردوی آمادگی در دهدشت برگزار شد.

برگزاری اردوی مشترک استعداد‌های برتر کاراته کهگیلویه و فارس در دهدشت

برگزاری اردوی مشترک استعداد‌های برتر کاراته کهگیلویه و فارس در دهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور استعداد‌های برتر کاراته از استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس، اردوی سه‌روزه تمرینی در دهدشت برگزار شد تا ورزشکاران نوجوان با آمادگی بیشتر راهی رقابت‌های ملی شوند.

رئیس هیأت کاراته کهگیلویه با اشاره به اینکه این اردوی تمرینی از چهارشنبه ۹ مهر به مدت سه روز ادامه داشت گفت: کاراته‌کا‌ها در این دوره تمرینی از تجربیات همدیگر و تجارب مربیان نهایت استفاده را داشتند.

قدرت‌الله عادلپور ادامه داد: مربیان منتخب دو استان با طراحی تمرینات نوین به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ورزشکاران پرداختند و در روز آخر جلسه تمرینی به صورت رسمی کاراته کا‌ها باهم رقابت کردند.

رئیس هیأت کاراته کهگیلویه برگزاری اردوی مشترک را فرصتی برای استعداد‌های برتر کاراته دانست و افزود: این برنامه به جهت تقویت و بالا بردن نقاط قوت وایجاد انگیزه کاراته کا‌ها برای شرکت در مسابقات قهرمانی المپیاد استعداد‌های برتر کشور تدارک دیده شد.

عادلیپور تاکید کرد: مسابقات قهرمانی المپیاد استعداد‌های برتر کاراته کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه در استان سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد.