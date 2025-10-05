برگزاری اردوی مشترک استعدادهای برتر کاراته کهگیلویه و فارس در دهدشت
با حضور استعدادهای برتر کاراته از دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اردوی آمادگی در دهدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استعدادهای برتر کاراته از استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس، اردوی سهروزه تمرینی در دهدشت برگزار شد تا ورزشکاران نوجوان با آمادگی بیشتر راهی رقابتهای ملی شوند.
رئیس هیأت کاراته کهگیلویه با اشاره به اینکه این اردوی تمرینی از چهارشنبه ۹ مهر به مدت سه روز ادامه داشت گفت: کاراتهکاها در این دوره تمرینی از تجربیات همدیگر و تجارب مربیان نهایت استفاده را داشتند.
قدرتالله عادلپور ادامه داد: مربیان منتخب دو استان با طراحی تمرینات نوین به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ورزشکاران پرداختند و در روز آخر جلسه تمرینی به صورت رسمی کاراته کاها باهم رقابت کردند.
رئیس هیأت کاراته کهگیلویه برگزاری اردوی مشترک را فرصتی برای استعدادهای برتر کاراته دانست و افزود: این برنامه به جهت تقویت و بالا بردن نقاط قوت وایجاد انگیزه کاراته کاها برای شرکت در مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کشور تدارک دیده شد.
عادلیپور تاکید کرد: مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کاراته کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه در استان سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد.
عادلپور با اشاره به اینکه این مسابقات در رده نوجوانان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار میشود؛ تصریح کرد: پنج کاراتهکا در بخش آقایان و چهار کاراتهکا در بخش بانوان و در مجموع سه مربی از استان کهگیلویه وبویراحمد به این رویداد مهم اعزام میشوند.