مراسم یادواره شهید مدافع حرم، سردار جبار دریساوی با حضور قشرهای مختلف مردم قدرشناس در اهواز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: شانزدهمین سالگرد شهادت سردار دریساوی روز سه شنبه پانزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۴ هم زمان با ایام تشییع پیکر مطهر ۴۴ شهید تازه تفحصشده وطن لاله خیز ایران اسلامی در جوار فرمانده قرارگاه سری نصرت سرلشکر شهید حاج علی هاشمی از ساعت ۱۹:۰۰ برگزار میگردد.
راوی دوران دفاع مقدس محمد عساکره در این تجمع مردم شهید پرور اهواز به خاطره گویی میپردازد و مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حاج احمد طرفی در این یادواره در رثای شهدا مرثیه خوانی میکند.
سردار رشید اسلام شهید جبار (فرید) دریساوی فرزند حسن در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۴۶ در خرمشهر دیده به جهان گشود و در دوران هشت سال دفاع مقدس در صف رزمندگان اسلام به نبرد با دشمنان به ویژه رژیم بعث عراق پرداخت.
با هجوم و حملات تروریستی گروههای تکفیری به ویژه داعش به شهرهای سوریه، به منظور دفاع حرمین مطهر حضرت زینب کبری (س) و حضرت رقیه (سلام الله علیها) به این کشور عزیمت کرد تا اینکه در روز ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۳ در استان حلب به فیض شهادت نائل آمد.
شهید جبار دریساوی هنگام شهادت ۴۷ سال سن داشت و یک فرزند پسر و یک دختر از او به یادگار مانده است.