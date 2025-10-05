سردار صالحی گفت: تامین امینت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آستانه آغاز هفته نیروی انتظامی فرمانده انتظامی استان در دیدار با جمعی از معتمدمان و ریش سفیدان گفت: این نشست با هدف تقویت ارتباط دوسویه میان پلیس و مردم و بهرهگیری از دیدگاههای اقشار تأثیرگذار برای ارتقای امنیت اجتماعی است. سردار سهام صالحی افزود: هدف از برگزاری این نشستها، تعامل نزدیکتر با مردم و شنیدن مستقیم نظرات و مطالبات آنان است تا بتوانیم خدمات انتظامی را براساس نیازهای واقعی جامعه بهبود ببخشیم. سردار صالحی با بیان اینکه امنیت پایدار در جامعه بدون مشارکت مردم تحقق نمییابد و نیروی انتظامی در این زمینه خود را خدمتگزار مردم میداند، افزود: برگزاری چنین برنامههایی در هفته ناجا فرصتی برای تقویت همدلی و افزایش اعتماد عمومی است. همچنین یکی از شرکتکنندگان این نشست را اقدامی مؤثر در همافزایی اجتماعی دانست و گفت: برگزاری چنین برنامههایی باعث میشود صدای مردم مستقیماً به گوش مسئولان انتظامی برسد و زمینه همکاری و همراهی بیشتر فراهم شود. یکی دیگر از حاضران در این جلسه نیز با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم در حفظ نظم و آرامش اجتماعی گفت: همه ما در ایجاد امنیت مسئولیم و پلیس همواره پشتیبان مردم بوده است و انتظار داریم این ارتباط و گفتوگوها استمرار داشته باشد.