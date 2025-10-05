به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت هفته فراجا با حضور امام جمعه و فرمانده انتظامی شهرستان باروق و جمعی از مسئولان شهرستان از خانواده شهید والامقام صمد شمسی درباروق و خانواده معظم شهید ولی الله ولیان در روستای نادرگلی از شهدای نیروی انتظامی دیدار و تجلیل شد.

شهید صمد شمس در سال ۱۳۶۲ در شهر باروق به دنیا آمده و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به خدمت مقدس سربازی اعزام و در ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۱ در هنگ مرزی سردشت در حین درگیری با عناصر ضد انقلاب براثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همچنين شهید "ولی‌الله ولیان" در سال ۱۳۵۷ در روستای نادرگلی به دنیا آمد و در سال ۱۳۸۳ به استخدام فراجا درآمد که ۲ سال بعد در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۵ در درگيری با اشرار مسلح در شهرستان بم استان کرمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.