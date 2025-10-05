

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ در پی حادثه برای بالگرد امدادی جمعیت هلال احمر ،هیئت کوهنوردی شهرستان الیگودرز در پیامی از امدادگران قدردانی کرد.



در بخشی از این پیام با اشاره به حادثه تلخ چال كبود در اشترانكوه حين امداد و نجات و جان باختن دو تن از کادر پروازی، از تلاش دست اندرکاران امداد و نجات به ویژه هيئت كوهنوردی و هلال احمر استان لرستان، هيئت كوهنوردی وهلال احمر ازنا ، هلال احمر شهرستان اليگودرز وكوهنوردان شهرستان اليگودرز قدردانی شده است.