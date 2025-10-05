به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسینی پور گفت: با پیگیری‌های واحد بازرسی امور برق یک یزد و با همکاری پلیس امنیت این ۹ دستگاه ماینر به همراه انشعاب غیرمجاز کشف و جمع آوری شد.

حسینی پور افزود: این فرد مجرم با دستکاری در انشعاب برق این واحد کارگاهی به صورت غیر مجاز اقدام به نصب ماینر و تولید رمز ارز کرده و باعث ایراد خسارت سنگین به پست و شبکه عمومی توزیع برق محل شده بود.

حسینی پور با اشاره به خساراتی که دستگاه‌های غیر مجاز رمزارز به اموال عمومی و شهروندان وارد می‌کنند، افزود: مصادره و توقیف ماینر، قطع دائمی انشعاب برق، معرفی به مراجع قضایی، دریافت هزینه انرژی مصرف ماینر غیرمجاز از جمله عواقب فعالیت غیرمجاز در حوزه ماینر و رمز ارز است.

وی، اضافه کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه‌های ارتباطی با شرکت توانیر یا شرکت‌های توزیع در کل استان‌ها ماینر‌های غیرمجاز را گزارش و پاداش تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.