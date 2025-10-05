به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با اشاره به ناکارآمدی روش‌های سنتی مدیریت شهری گفت: امروز دیگر شیوه‌های قدیمی پاسخگوی نیاز شهر‌های در حال رشد نیستند و تنها با تکیه بر فناوری‌های نوین می‌توان به شهری پایدار و هوشمند دست یافت.

او با بیان اینکه هوش مصنوعی به لایه‌های مختلف زندگی انسان نفوذ کرده است، افزود: تحلیل داده‌های کلان شهری این امکان را فراهم می‌کند تا الگو‌های رفتاری شهروندان شناسایی و خدمات حمل‌ونقل به‌صورت بهینه طراحی شود. پیشنهاد مسیر‌های هوشمند، کاهش سفر‌های غیرضروری و مدیریت ترافیک تنها بخشی از ظرفیت‌های این فناوری است که در نهایت به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی و افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین تصریح کرد: بر پایه تحلیل داده‌ها می‌توان حتی به شهروندان پیشنهاد داد که چه مکان‌هایی برای سکونت یا کار از نظر دسترسی، حمل‌ونقل و هزینه‌ها بهینه‌تر هستند.

حکیم جوادی با تأکید بر اینکه نمایشگاه «شهر پایدار» تنها یک رویداد نیست بلکه بستر تعامل و هم‌افزایی است، گفت: این رویداد فرصتی است تا صاحبان فناوری، مدیران شهری و سیاست‌گذاران در کنار یکدیگر قرار گیرند، ایده‌های نوآورانه مبادله شود و زمینه فرهنگ‌سازی در جامعه تقویت گردد. نمایشگاه‌ها بهانه‌ای برای آغاز گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌های بلندمدت هستند.

او ادامه داد:بخش مهمی از موفقیت در تحقق شهر پایدار به تغییر فرهنگ و رفتار اجتماعی بازمی‌گردد. مدیران و شهروندان باید بدانند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای پیشرفت و پایداری شهری است. برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی به نهادینه شدن این فرهنگ کمک می‌کند.

حیکم جوادی در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه شهر پایدار فرصتی است تا تمامی بازیگران، از بخش دولتی تا خصوصی، در یک میدان مشترک گرد هم آیند و برای ساختن آینده‌ای پایدار هم‌افزایی کنند. شهر هوشمند محصول همکاری و تعامل جمعی است و امیدوارم این اجلاس نقطه عطفی در این مسیر باشد.