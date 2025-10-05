

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت باشگاه ایران خودرو (پیکان) از حسین کریمی، کمیته وضعیت اعلام کرد نظر به اینکه خواهان طی لایحه‌ای اقدام به استرداد دادخواست کرده، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد.

*در پرونده شکایت سعید واسعی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد آن حکم بر بی حقی صادر کرد.

*در پی شکایت رامتین سلیمان زاده از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.