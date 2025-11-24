پخش زنده
امروز: -
فردا سه شنبه ۴ آذر ؛ مدارس ، دانشگاه ها و ادارات استان سمنان دایر هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با صدور اطلاعیهای، خبر منتشرشده در برخی کانالها و صفحات مجازی مبنی بر تعطیلی فردا را بهطور کامل تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«هرگونه خبر منتسب به اینجانب درباره تعطیلی فردا کذب بوده و فاقد اعتبار است. هیچگونه تصمیمی مبنی بر تعطیلی اتخاذ نشده و مدارس، دانشگاهها و ادارات استان فردا طبق روال عادی فعال خواهند بود.»
معاون عمرانی استاندار از مردم خواست اخبار را تنها از طریق مراجع خبری رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات فضای مجازی خودداری کنند.