فردا سه شنبه ۴ آذر ؛ مدارس ، دانشگاه ها و ادارات استان سمنان دایر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با صدور اطلاعیه‌ای، خبر منتشرشده در برخی کانال‌ها و صفحات مجازی مبنی بر تعطیلی فردا را به‌طور کامل تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«هرگونه خبر منتسب به اینجانب درباره تعطیلی فردا کذب بوده و فاقد اعتبار است. هیچ‌گونه تصمیمی مبنی بر تعطیلی اتخاذ نشده و مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان فردا طبق روال عادی فعال خواهند بود.»

معاون عمرانی استاندار از مردم خواست اخبار را تنها از طریق مراجع خبری رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات فضای مجازی خودداری کنند.