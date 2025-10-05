پخش زنده
اعضای شورای شهر امروز در خصوص اهمیت لایروبی کانالهای شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان، انتفاد از بازگشت پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستانها باوجود همراهسراهای شهرداری و پایان طرح میدان فتح در آبان ماه تذکر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، سوده نجفی عضو شورای شهر در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور جلسه گفت : لایروبی کانالهای شهر، مهار سیلاب و جلوگیری از آبگرفتگی در مواقع بارش پیش از آغاز زمستان حائز اهمیت است و آمادگی شهرداری و معاونت خدمات شهری در این خصوص ضروری است. شاید لایروبی منجر به بهبود وضعیت موشها و حیوانات موذی شود و از شهرداری خواستارم به این موضوع نیز توجه کنند.
در ادامه سید محمد آقامیری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به مرحله اول طرح میدان فتح گفت: افتتاح این میدان در کاهش ترافیکی بسیار مهم بود که در چند هفته پیش چند مرحله آن به بهرهبرداری رسید و در هفته جاری نیز دسترسی شمال به جنوب بزرگراه شهید سعیدی افتتاح خواهد شد. طبق وعدههای داده شده در آبان ماه نیز مرحله پنجم که آخرین مرحله است به بهرداری میرسد.
همچنین زهرا شمس احسان عضو دیگر شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به بازگشت معضل چادر زدن همراه بیماران در اطراف بیمارستانها، تصریح کرد: پدیده چادر زدن همراه بیماران در کنار بیمارستانها با وجود همراهسراهای شهرداری نشان دهنده فاصله قابل توجه نیاز شهروندان با عملکرد کنونی شهرداری است؛ این مساله نه تنها مغایر با شأن انسانی؛ بلکه منجر به سلب آسایش از مردم شده است.
وی ادامه داد: با وجود تأسیس همراه سراها مردم کمتر از این اماکن استفاده میکنند؛ آگاهی نداشتن مردم نسبت به وجود این همراه سراها جای سوال دارد. از شهرداری انتظار داریم نسبت به ارتقاء ظرفیت اسکان و جانمایی مراکز جدید، طراحی سامانه هوشمند و اطلاع رسانی موثر در خصوص این اماکن اقدام کنند.
لزوم توسعه دسترسی به اماکن گردشگری در تهران
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران با انتقاد از وضع گردشگری پایتخت، گفت: به جایی رسیدهایم که در آخر هفتهها تهران مقصد گردشگری نیست و مردم در خروجیهای شهر تهران قرار دارند؛ ما نتوانستیم هویت شهر تهران را به مردم منتقل کنیم چرا که از روشهای سنتی جذب مخاطب استفاده کردیم.
احمد علوی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به هفته جهانی گردشگردی و هفته تهران، گفت: ایران دارای ۸۳۶ موزه است و این تعداد باید به هزار موزه برسد؛ در استان تهران ۱۹۳ موزه قرار دارد که بیشترین تعداد موزه در کشور است و به این استان تعلق دارد. در شهر تهران ۲۳۷ امامزاده، ۱۱۲ موزه، ۳۰ خانه موزه و ۱۰ باغ موزه داریم؛ بیش از ۲ هزار بوستان و ۱۸۶ شهربازی روباز و سرپوشیده در شهر تهران قرار دارد.
وی ادامه داد: تهران را پایتخت سیاسی، اقتصادی و اداری میشناسند؛ اما در این شهر ظرفیت فرهنگی را چقدر میشناسند؟ تهران به عنوان پرجمعیت شهر کشور و در دنیا جزو به نام ترین شهرهاست و از آن به عنوان ابرشهر یاد میکنند. در تهران، ری و شمیرانات ۲ هزارو ۴۰۰ بنا و سه محله قدیمی وجود دارد. این مسائل مسئولیت مدیران شهر تهران را در قبال حفاظت از شهر دو چندان میکنند؛ اطلاعات حدود ۲ هزار بنای با ارزش در سامانه شهرداری ثبت شده است.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران اضافه کرد: در منطقه ۱۲ بناهای زیادی از دورههای گذشته در دست مرمت داریم و برخی از بناها مثل خانه فروغ، وثوق الدوله و خانه آیت الله طالقانی نیز در آینده به پایان خواهد رسید. برخی بناها مثل خانه اتحادیه در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید و امروز در حال افزایش ظرفیت این خانه هستیم. خانههای تاریخی شهر تحت مالکیت اوقات، وزارتخانهها، میراث و فرهنگی، شهرداری و برخی هم شخصی هستند. زندان هارون الرشید تحت مالکیت اوقات و بخش زیادی از میراث تاریخی بخش خصوصی در مناطق ۱۱،۱۲ و شهر ری قرار دارد.
وی با بیان اینکه هویت شهر تهران موضوعی برای افتخار افراد نیست و مردم به سراغ فلان فضاهای سیاسی میروند، گفت: در قدیم محلات برای افراد ساکن هویت و احساس تعلق ایجاد میکرد؛ اما امروز اینگونه نیست. شهر تهران دارای ۴ دروازه بوده است و در ادامه یک حصار شکل میگیرد و پس از حذف حصار دروازههای دیگر در شهر تهران بنا شدند. یکی از فضاهای مورد اقبال گذشته و امروز محله بازار است. بازار امروز فقط قلب اقتصادی است و خیلی کم به سراغ میراث فرهنگی و تاریخی آن میروند؛ برای بازپیراهی برخی بناها تلاش شده است اما آتش سوزیها در بازار باعث آسیب دیدن شد. البته امروز تقریبا اکثر بخشهای بازار در حال مرمت هستند.
علوی با بیان اینکه تهران ۱۵۰ سال پیش در دوره قاجار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار جمعیت داشت، خاطرنشان کرد: این شهر آب و هوای خوب و باغهایی زیبا داشت اما چه اتفاقی افتاد که به امروز رسید؟ الگوی شهرسازی در دوره پهلوی به سمت الگوی شهرسازی غربی رفت و مغازهها کم کم به مالهای بزرگ تبدیل شدند. میدانهای سنتی شهر به بهانه اصلاح ترافیکی تقریبا حذف شدند. رشد بی رویه شهر تهران بدون اصول شهری و محور قرار گرفتن هویت باعث افزایش جمعیت میشود و هرچه جمعیت اضافه میشود، توسعه شهر برمبنای هویت نیست و برمبنای نیازهای مردم است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به جایی رسیدهایم که در آخر هفتهها این شهر مقصد گردشگری نیست و مردم در خروجیهای شهر تهران قرار دارند. ما نتوانستیم هویت شهر تهران را به مردم منتقل کنیم چرا که از روشهای سنتی جذب مخاطب استفاده کردیم. اصفهان و شیراز یک مقصد گردشگری تلقی میشود، اما در تهران چقدر توانستیم از تبلیغات مدرن تر استفاده کنیم؟ باید فناوریهای نوین را به کار ببریم تا در تبلیغات روند رو به رشدی را طی کنیم.
علوی همچنین تصریح کرد: در دنیا از گردشگری به عنوان یک اقتصاد پایدار یاد شده و اگر توجه ویژه به آن نشود از دنیا عقب میمانیم؛ دسترسی به اماکن گردشگری، تبلیغات و اطلاع رسانی، آموزش، مدیریت محیطی و مساله امنیت و مدیریت شهری از عوامل موثر بر صنعت گردشگری تهران هستند. نواقص گردشگری در تهران فقدان جامعیت و یکپارچهسازی، هماهنگ نبودن نهادهای مرتبط، نبود تمرکززدایی همراه با تمایل به استفاده از منافع و فقدان چشم انداز محلی است.
وی با اشاره به نتایج کلی توسعه گردشگری در تهران گفت: آرامش روانی، کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جرم و جنایت، تقویت سرمایههای اجتماعی و هویتی و ارتقای کیفیت زندگی و نشاط و آرامش از نتایج توسعه گردشگری است.
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران همچنین بیان کرد: برخی میراث ما رو به فراموشی هستند؛ چشمهای در شهر ری به نام «چشمه علی» داشتیم که محل تفریح جوانان بود و امروز آب ندارد. با گمانه زنیهایی که زده شده است تلاش کردهایم آب را به چشمه علی برگردانیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
علوی با اشاره به میراث ناملموس پایتخت، گفت: تهران بیش از ۶۰ مورد میراث ناملموس مثل مراسمات آیینی و تعذیه نیز دارد که باید در حفظ آن تلاش کنیم