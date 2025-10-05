نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در دنیای امروز باید برای دشمن شناسی و همچنین ترویج فرهنگ و ارزش‌های دین اسلام در بین نوجوانان و جوانان تلاش کرد.

تاکید بر دشمن شناسی در جامعه به ویژه برای جوانان و نوجوانان

تاکید بر دشمن شناسی در جامعه به ویژه برای جوانان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در استان ضمن تاکید بر هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های گرامیداشت این روز گفت: در دنیای کنونی که دشمن ما را احاطه کرده، نیاز است با بهره گیری از قرآن کریم در عرصه دشمن شناسی برای نواجوانان وجوانان اقدامات فرهنگی انجام دهید.

وی به اقدامات رژیم صهیونیستی در نسل کشی مردم غزه و همچنین در لبنان اشاره کرد و افزود: اگر همه‌ کشور‌های اسلامی با هم متحد شوند دشمن هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: دشمن با ترویج بی بند باری، سعی در نفوذ بین جوانان دارد که باید هوشیار بود و با الهام گرفتن از قرآن تمامی توطئه‌های دشمن را خنثی کرد.

حجت الاسلام مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با تاکید بر برگزاری باشکوه‌ راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: تبیین چهره واقعی استکبار برای جوانان و نوجوانان، تقویت جبهه مقاومت، تبیین ارزش های مقاومت در مقابل استکبار و تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله محورهای برنامه های امسال ۱۳ آبان است.

توجه ویژه به برنامه‌های کودک و نوجوان، پویش مسابقه در فضای مجازی، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و آمادگی شهرداری برای تبلیغات محیطی، خدمات شهری و ناوگان در این ایام از جمله موضوع‌های مطرح شده در این جلسه بود.