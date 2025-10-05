محمد ماهر حاضری، خوشنویس سوری قرآن گلدوزی‌شده را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ۲۰۲۵ ریاض در عربستان به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، محمد ماهر حاضری، خوشنویس سوری، با صرف دوازده سال وقت برای گلدوزی آیات قرآن بر روی پارچه، اثری هنرمندانه خلق و افتخار خوشنویسی قرآن را نیز از آن خود کرده است.

حاضری که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ۲۰۲۵ ریاض، قرآن خود را به نمایش گذاشته است، در سال ۱۹۹۸ میلادی گلدوزی آن را آغاز و در سال ۲۰۱۰ و پس از ۱۲ سال تلاش، آن را به پایان رسانده است.

وی کل قرآن را روی پارچه گلدوزی و آن را در قطعاتی به طول ۸۰ سانتی‌متر و عرض ۶۰ سانتی‌متر تقسیم کرده است.

این قرآن گلدوزی‌شده ۱۲ جلد دارد و وزن آن حدود ۲۰۰ کیلوگرم است و مانند یک تابلوی زیبا، مفهوم اهتمام به قرآن را ترسیم کرده است.

حاضری در این باره گفت: آرزو داشتم کارم را در عربستان به نمایش بگذارم و امسال این فرصت فراهم شد و توانستم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ۲۰۲۵ ریاض که انجمن ادبیات، نشر و ترجمه عربستان آن را برگزار کرده است، شرکت کنم.

این خوشنویس سوری با اشاره به جزئیات مربوط به فعالیت خود در هنر خوشنویسی عربی، افزود: ابتدا قرآن را کتابت کردم و با این کار هنر خوشنویسی عربی را یاد گرفتم، سپس آیات قرآن را بر روی پارچه گلدوزی کردم.

وی تأکید کرد: با این قرآن در نمایشگاه‌های زیادی شرکت کرده‌ام که با استقبال و تحسین بازدیدکنندگان مواجه شده‌ام.

محمد ماهر حاضری اضافه کرد: علاوه بر قرآن، ۴۰ حدیث نبوی و تعدادی از وصایای لقمان حکیم و برخی ادعیه را نیز روی پارچه گلدوزی کرده‌ام.

گفتنی است؛ نمایشگاه بین‌المللی کتاب ۲۰۲۵ ریاض از دوم اکتبر ۲۰۲۵ (۱۰ مهر) با شعار «ریاض می‌خواند» در دانشگاه «امیره نوره بنت عبدالرحمن» عربستان آغاز شده است و تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر) ادامه دارد.