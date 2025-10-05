به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات ارتباطی و افزایش کیفیت و پوشش شبکه همراه اول، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نسل دوم، سوم و نسل چهارم یک دکل مخابراتی در خیابان جابری شهرستان کارون نصب و راه اندازی شد.

فلاح زاده با اشاره به اینکه این طرح با هدف تقویت پوشش شبکه، رفع مشکلات نقاط کور و پایداری ارتباطات اجرا شد، ادامه داد: این سایت پرسرعت پس از مکان‌یابی و تملک مکان مناسب و همچنین تأمین زیرساخت‌های شبکه فیبرنوری و تجهیزات فنی توسط کارشناسان و متخصصان حوزه معاونت سیار مخابرات منطقه خوزستان راه‌اندازی و وارد مدار شبکه گسترده همراه اول شد.