به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم‌های افسانه مهر، سفید برفی و دختر برفی ۲ از فردا در سینما غدیر شهرکرد به روی پرده می‌روند.

چهارمحال و بختیاری همراه با استان‌های آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد از ۱۲ مهر، آثار این دوره از جشنواره فیلم کودکان و نوجوان را روی پرده خواهد برد.

این میزبانی پس از ۶ سال به استان‌ها واگذار شده است تا دیگر مخاطبان و علاقه‌مندان سینمای کودک و نوجوان هم بتوانند هم‌زمان با اصفهان، تماشاگر آثار این رویداد بین‌المللی باشند.

در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که تا ۱۶ مهر ادامه دارد، یک اثر با نام «موی گرگ» ساخته فریدون نجفی هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری نیز حضور دارد و در بخش‌های داستانی بلند و بین‌الملل این جشنواره به نمایش در می‌آید.