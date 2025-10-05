۸۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه‌های مختلف استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری به قله کرکس نطنز صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی اصفهان گفت: این صعود به نیت شهدای دفاع مقدس، جبهه مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه، اجرا شد.

مهدی یادگاری افزود: این دانشجویان با هدف آمادگی جسمانی، تقویت روحیه و تمرین مشق فتح قله‌های علمی و پیشرفت کشور به قله کرکس صعود کردند.

دانشجویان همچنین با حضور در روستای ورگوران نطنز در یادواره شهدای این روستا و شهدای مقاومت و مدافع وطن شرکت کردند.