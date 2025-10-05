معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به مقدار کافی در بازار موجود است و نگرانی از بابت تأمین این اقلام وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به همراه جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی عضو قرارگاه اقتصادی، به‌صورت میدانی از بازار توزیع کالا‌های اساسی در اردبیل بازدید و میزان موجودی و قیمت کالا‌ها را بررسی کرد.

بهروز خلیلی در این بازدید اظهار کرد: کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم به مقدار کافی در بازار موجود است و نگرانی از بابت تأمین این اقلام وجود ندارد.

وی با تأکید بر لزوم حضور میدانی مستمر دستگاه‌های اجرایی متولی در بازار افزود: نظارت بر کیفیت و قیمت کالا‌های عرضه‌شده باید به‌صورت دقیق انجام و با متخلفان برخورد قانونی شود.