به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم استاندار خوزستان کسب این افتخار بین‌المللی را مایه غرور برای استان و کشور دانست و گفت: این موفقیت نشان می‌دهد دانشگاه شهید چمران از ظرفیت و قابلیت قرارگیری همیشگی در اوج علمی برخوردار است.

سید محمد رضا موالی زاده بیان کرد: هیچ کشوری بدون قدرشناسی از دانشگاه و قرار دادن آن در صدر، به توسعه دست نیافته است. اگر ارتباطی میان دانشگاه با صنعت، کشاورزی و موضوعات توسعه‌ای برقرار نشود، مقصر ما هستیم و این ناشی از تنبلی و کاهلی ماست.

وی ادامه داد: استان خوزستان با برخورداری از ظرفیت‌های عظیم صنعتی و کشاورزی، بستر مناسبی برای تبدیل دانش این فرهیختگان به ثروت و توسعه پایدار است. ما در استانداری متعهدیم تا با ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین دانشگاه و بخش‌های اجرایی، از نوآوری‌های این اندیشمندان در حل معضلاتی، چون ریزگردها، مدیریت آب و توسعه کشاورزی نوین بهره بگیریم.

استاندار خوزستان با ابراز تأسف از تغییر وضعیت استان از «مهاجرپذیرترین» به «مهاجرفرست‌ترین» استان کشور، مهم‌ترین نهاد قانونی برای کمک به رشد و توسعه استان را دانشگاه معرفی کرد.

این گروه از اساتید پراستناد در حوزه‌های تخصصی متنوعی از جمله مهندسی عمران، محیط زیست، علوم آب و کشاورزی فعالیت دارند که مستقیماً با چالش‌های کلیدی استان خوزستان مانند مدیریت منابع آب، ریزگرد‌ها و بهینه‌سازی کشاورزی پیوند خورده است. دستاورد‌های علمی آنان می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای طراحی راهکار‌های بومی و خروج از بحران‌های کنونی باشد.