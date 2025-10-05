به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسین جعفری مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ گفت: ۵۳ اثر به دبیرخانه این جشنواره معرفی شد که در پایان از ۱۵ عاشیق منتخب و ۹ شاعر برگزیده، تجلیل شد.

سید محمد رضا جوادی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان نیز هدف از برگزاری این جشنواره را رونق موسیقی سنتی و محلی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بیان کرد.

شهرستان کبودراهنگ اواخر مهرماه میزبان اجرای صحنه‌ای نمایش حوزه کودک و نوجوان است.