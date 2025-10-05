تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با هفته ملی کودک با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع، در هفته دوم مهر ماه میهمان کودکان و نوجوانان استان‌های لرستان و زنجان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تماشاخانه‌های سیار کانون همزمان با هفته ملی کودک با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، میهمان کودکان و نوجوانان محله‌های مختلف خرم‌آباد و سایر شهر‌های استان لرستان شد.

این تماشاخانه از روز شنبه ۱۲ مهر به مدت پنج روز با اجرای بیش از ۱۵ برنامه در مناطق مختلف استان به روی صحنه می‌رود.

برنامه زمان‌بندی و مکان‌های اجرای تماشاخانه سیار در استان لرستان به این ترتیب اعلام شده است: شنبه ۱۲ مهر در خرم‌آباد (منطقه ماسور)، یک‌شنبه ۱۳ مهر در خرم‌آباد، گلدشت (گلدشت شرقی)، قاضی‌آباد (پارک زیتون)، ناصر خسرو (خیابان ناصر خسرو) و پارک کیو، دوشنبه ۱۴ مهر در ویسیان (پارک آزادگان)، پلدختر (خیابان معلم، پارک جانبازان) و رومشکان (چغابل)، سه‌شنبه ۱۵ مهر در بیران‌شهر (مرکز شهر)، بروجرد (پارک فدک) و اشترینان (کانون پرورش فکری)، و در نهایت چهارشنبه ۱۶ مهر در ازنا (پارک شهید بهشتی)، الیگودرز (پارک خانواده) و بخش ذلقی میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

در همین حال، تماشاخانه سیار کانون در استان زنجان نیز از ۱۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در مجموع ۱۴ اجرا خواهد داشت. این برنامه‌ها از جمعه ۱۱ مهر در جمعه‌بازار و پارک گلشهر شهر زنجان آغاز شده و تا پنج‌شنبه ۱۷ مهر ادامه دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی، شنبه ۱۲ مهر کوی فرهنگ و پارک شقایق دو اسب زنجان، یک‌شنبه ۱۳ مهر شهر گرماب (پارک دولفین روبه‌روی کانون گرماب) و زرین‌رود (بلوار امام، جنب بوستان شهید چمران)، دوشنبه ۱۴ مهر شهر دندی (شهرک کالسیمین، پارک ولایت) و مجتمع رضوان در شهر زنجان، سه‌شنبه ۱۵ مهر شهر سلطانیه (خیابان بهشتی) و شهر ابهر، چهارشنبه ۱۶ مهر شهر‌های سجاس (پارک ملت سجاسرود) و سهرورد (خیابان شهروردی، ابتدای خیابان بسیج، جنب مدرسه علم و ادب)، و در نهایت پنج‌شنبه ۱۷ مهر شهر‌های سایان (جنب مدرسه ماندانا بدیعی) و صایین‌قلعه (خیابان امام خمینی، خیابان هفت‌تیر، میدان ۲۲ بهمن) میزبان اجرای تماشاخانه سیار خواهند بود.

در زنجان، نمایش عروسکی «قهرمان آکواریوم» بر روی تماشاخانه سیار کانون اجرا می‌شود و با استقبال کودکان و نوجوانان روبه‌رو است.

تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری با هدف ایجاد شور و نشاط در میان کودکان و نوجوانان، در تمام طول سال به شهر‌ها و مناطق مختلف کشور سفر می‌کنند تا فرصت تجربه‌های فرهنگی و هنری را برای همه کودکان ایران فراهم آورد.

«هفته ملی کودک» با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از تاریخ ۱۵ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ با اجرای ویژه‌برنامه‌های مختلف در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.