مراسم اولویتبندی فروش محصولات ایرانخودرو ساعت ۱۰ صبح ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از ایران خودرو؛ در این مراسم درخواستهای ثبت شده در طرحهای مختلف شامل طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و متقاضیان عادی خرید محصولات ایرانخودرو مورد بررسی و اولویتبندی قرار میگیرند.
نتایج اولویتبندی پس از تایید نهادهای نظارتی از طریق پایگاه اینترنتی ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام و پیامک اطلاعرسانی به منتخبان ارسال خواهد شد.
در این دوره خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه شدهاند.
علاقهمندان میتوانند مراسم اولویتبندی را به صورت زنده از طریق سامانه ایران خودرو به نشانی ikco.ir و کانال آپارات این شرکت به نشانی ikco_ir مشاهده کنند.