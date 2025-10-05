معاون شهردار تهران در جریان بازدید از طرح‌های احداث پارکینگ گفت: با بهره‌برداری از پارکینگ‌های جدید در مناطق کم‌برخوردار، بالغ بر ۲هزارو ۵۰۰ ظرفیت پارک خودرو به ظرفیت پارکینگ‌های شهر افزوده می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیم ا ، به گزارشمعاونین شهردار تهران به همراه مدیران عامل سازمان‌های «حمل‌ونقل و ترافیک»، «عمرانی مناطق» و «مهندسی و عمران» و مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری، از روند احداث ۵ پارکینگ عمومی شهر بازدید کردند.

بر این اساس، عملیات احداث پارکینگ‌های اعتماد، گلستانی، جوادیه، آژیده و نیایش بررسی شد با بهره‌برداری از پارکینگ‌های مذکور در مناطق کم‌برخوردار، بالغ بر ۲۵۰۰ ظرفیت پارک خودرو به ظرفیت پارکینگ‌های سطح شهر افزوده می‌شود.

گفتنی است، پارکینگ زیرسطحی نیایش در مجاورت پردیس سینمایی ملت با ظرفیت هزارو ۲۷۸ دستگاه خودرو، پارکینگ‌های زیرسطحی اعتماد با ظرفیت ۲۷۱ و گلستانی با ظرفیت ۲۸۳ خودرو در منطقه ۱۰ تهران، پارکینگ جوادیه با ظرفیت پارک ۱۰۰ خودرو و پارکینگ آژیده در خیابان پاستور با ظرفیت ۲۹۰ خودرو، تا پایان دوره کنونی مدیریت شهری به بهره‌برداری می‌رسند.

در جریان بازدید مذکور، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اهمیت اتمام طرحهای احداثی سنواتی و نیمه‌تمام از جمله پارکینگ‌های عمومی تاکید کرد.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به توان پیمانکار و معاونت فنی و عمرانی برای توسعه عملیات اجرایی در طرح اولویت‌دار پارکینگ نیایش، خواستار بهره‌برداری از این طرح مهم شهری تا پایان سال جاری شد.

وی اهمیت احداث پارکینگی در وسعت پارکینگ نیایش برای شهروندان و مراجعان به مراکز خدماتی اطراف طرح را یادآور شد و از پشتیبانی لازم برای تحقق هدف‌گذاری بهره‌برداری از این طرح تا پایان سال خبر داد.

شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در جلسه متعاقب بازدید از طرحهای احداث پارکینگ در تهران، نیاز مبرم محله‌های مجاور طرحهای ساخت پارکینگ به افزایش ظرفیت پارک خودرو را یادآور شد.

به گفته شعبانی، در دوره کنونی مدیریت شهری تاکنون بالغ بر هزار فضای پارک مسقف عمومی تحت تملک شهرداری تهران، به بهره‌برداری رسیده و با اتمام عملیات اجرایی ۴ طرح از موارد بازدید شده، نزدیک به ۴۰ درصد به ظرفیت پارکینگ‌های تهران افزوده می‌شود.

گفتنی است، در دوره ششم مدیریت شهری تاکنون، پارکینگ‌های زیرسطحی امیرکبیر با ظرفیت ۵۵۰ دستگاه و طبقاتی مینابی با ۴۲۰ دستگاه در جنوب شرق تهران، همچنین پارکینگ زیرسطحی شهید مدنی با ظرفیت ۶۰ دستگاه خودرو به بهره‌برداری رسیده‌اند.