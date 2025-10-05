به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در هفتمین نشست تنظیم بازار استان با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی فرمانداران و دستگاه‌های نظارتی در کنترل قیمت مرغ، گفت: بی‌توجهی به نظارت بر عرضه مرغ با قیمت مصوب قابل قبول نیست و اگر لازم باشد، با مسئولیت خودم، خروج مرغ زنده از استان به تهران را ممنوع اعلام می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه ارسال مرغ زنده به تهران یک رویه سنتی و غیرقابل توجیه است، افزود: مازندران خود نیازمند تأمین مرغ مصرفی است و نباید منابع استان را به دیگر مناطق ارسال کنیم، به‌ویژه آنکه استان میزبان گردشگران و مسافران بسیاری از تهران است.

استاندار مازندران اعلام کرد: از امروز، قیمت مصوب مرغ آماده طبخ در بازار ۱۱۵ هزار تومان تعیین شده و ۲۰۰ تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم تخصیص سهمیه ۴۰ درصدی تولید مرغ به کشتارگاه‌های استان توسط برخی مرغداران، تأکید کرد: اگر مرغ تولیدی استان به اندازه نیاز داخلی وارد کشتارگاه شود و به‌صورت زنده خارج نشود، شاهد افزایش غیرمتعارف قیمت نخواهیم بود.

یونسی افزود: مرغداران با استفاده از نهاده‌های دولتی در استان تولید می‌کنند، اما مرغ زنده را به تهران ارسال می‌کنند. از امروز، خروج مرغ زنده از مازندران باید به کمتر از ۱۰۰ هزار قطعه کاهش یابد.

گزارش از حامد گلی