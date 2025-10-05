بررسی رویداد‌های ورزش بانوان و تشویق بانوان به فعالیت‌های ورزشی، از اهداف برنامه بانوی ایرانی است که از شنبه تا پنج شنبه ساعت ۸ صبح از رادیو ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مریم رستمی، مدیر رادیو ورزش، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره این برنامه گفت: برنامه «بانوی ایرانی»، طبق آخرین آمار نظرسنجی صورت گرفته، جز سه برنامه برتر و موفق شبکه ورزش است.

وی گفت: در این برنامه اکثر قهرمانانی که از دل مناطق دور و روستاها به میادین بین المللی می رسند، معرفی می شوند، در این برنامه با کمک همکاران تمام خبرهای مربوط به ورزش بانوان به مخاطبان اطلاع رسانی می شود. یک تیم حرفه ای از شنبه تا پنج شنبه، تمامی خبرهای ورزشی بانوان را رصد می کنند، گزارشگران خارج از استودیو، در میدان در اردوها حضور دارند در اکثر رویدادهای ورزشی بانوان، سعی می کنیم هیچ خبری را فراموش نکنیم و به آن پرداخته می شود. مطالبه گری هم جز دستورات این برنامه است.

برنامه «بانوی ایرانی»، بیشتر در حوزه ورزش قهرمانی فعالیت می کند، یک بخش های هم در حوزه ورزش همگانی داریم ولی در برنامه بعدی که «گلخونه»، است که هدف گذاری در آن برنامه وررش همگانی است.

وی درباره تغیرات ایجاد شده گفت: ما بیشترین تمرکزمان را گذاشتیم به جای افزایش ساعت های برنامه سازی، روی پخش زنده مسابقات بانوان، چیزی که در حال حاضر در انحصار رادیو است. از ظرفیت رادیو ورزش که یک شبکه پرمخاطب است در بین شنوندگان نهایت همکاری را با ما دارند. اگر مسابقات مهم باشد آنتن شبکه ورزش را در اختیار ما می گذارند.

در این یک سال گذشته تعداد پخش مسابقات را افزایش دادیم، به لیگ ها که بستری است برای رشد ورزش ملی کشورمان، مثل لیگ والیبال، هندبال و فوتسال، تا جایی که توانستیم و جدول پخش شبکه برنامه های شبکه ورزش اجازه دارد از رادیو ورزش پخش کردیم، بعضی برنامه ها که جدول پخش شبکه رادیو ورزش اجازه نداد از رادیو بانوان پخش کردیم و به صورت لحظه ای از رادیو ورزش پخش کردیم.

وی افزود: اولویت اول ما پخش رویدادهای ملی کشورمان است، برای اینکه تعداد مسابقات زیاد است. ما در این حوزه خیلی کار داریم برای اینکه خیلی از مخاطبان ما با قهرمانان خانم خیلی آشنا نیستند و برنامه اصلی با توجه به محدودیت پخش جدول زمان بندی، بیشتر پخش رویدادهای ملی است.

وی در پاسخ به این سوال که گزارشگر و کارشناس خانم هستند گفت: همه عوامل خانم هستند هم گزارشگر هم کارشناس و همه عوامل پشت صحنه خانم هستند. در صدد هستیم که گزارشگران بیشتری را تربیت بکنیم به صورت تخصصی.

الان در نقطه ای هستیم با این تعداد محدود نیروی انسانی و کسانی که در رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان کار می کنند حداقل پوشش مسابقات را داریم. ما در حوزه بانوان نیازمان همچنان زیاد است برای گزارشگری. برخی از رشته ها مثل تیراندازی چون زمانبر است ما گزارش کامل تیراندازی را نداریم ولی در رشته های توپی مثل فوتبال، فوتسال، بسکتبال و هندبال، موفق بودیم و به زودی در دیگر رشته ها هم این اتفاق خواهد افتاد.

وی درباره پیگیری مطالباتی که مهم بود و به نتیجه رسیده است گفت: بحث بیمه ورزشکاران، دستمزد ورزشکاران نسبت به آقایان در قراردادهایی که منعقد می کنند، بحث معیشتی و هزینه قهرمانان، در این مباحث خیلی مطالبه گری داشتیم و برخی هم به نتیجه رسیده است.