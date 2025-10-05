با فرا رسیدن فصل پاییز، برداشت گردو از باغ‌های البرز آغاز شد این محصول نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ همزمان با شروع مهر، عملیات برداشت گردو درباغات بخش چندار آغاز شد. باغداران این منطقه از کیفیت بالای محصول امسال ابراز رضایت دارند. گردوی چندار به دلیل شرایط اقلیمی خاص منطقه، از نظر طعم، چربی و ماندگاری، یکی از مرغوب‌ترین انواع گردو در استان البرز محسوب می‌شود. بسیاری از خریداران عمده از استان‌های همجوار برای تهیه گردوی چندار به این منطقه مراجعه می‌کنند.

استان البرز دارای دو هزار هکتار باغ گردو است و بر اساس برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از پنج‌هزار و پانصد تن گردو از این باغات برداشت شود.

بخش چندار از ۳۱ روستا ویک شهر تشکیل شده است.