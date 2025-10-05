رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر لزوم پرداخت به موقع سهم قانونی شهرداری‌ها از سوی دولت، خواستار حمایت عملی از مدیریت شهری در سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی در نشست شورای عالی استان‌ها با اشاره به مشکلات مالی و زیرساختی شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و تقویت آنها به معنای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. انتظار داریم دولت با پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها و جلوگیری از تمرکز منابع مالی در دستگاه‌های دولتی، از شهرداری‌ها پشتیبانی کند.

وی با بیان پنج درخواست اساسی از دولت و مجمع شورای عالی استان‌ها افزود: «شهرداری‌ها برای انجام مأموریت‌های خدماتی خود به پشتیبانی مالی و اجرایی نیاز دارند و بی‌توجهی به این موضوع، توسعه شهری را با چالش روبه‌رو می‌کند.»

سیفی در ادامه با اشاره به بحران ترافیک و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: ترافیک به یکی از چالش‌های جدی شهر‌ها تبدیل شده است و تقویت سیستم حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش آن به شمار می‌رود. با این حال، سهم ۳۰ درصدی وزارت کشور در تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی هنوز پرداخت نشده است.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر یزد، شهرداری این شهر در سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید ۳۰ دستگاه اتوبوس و ۹۵ دستگاه ون کرده و هزینه آن را پرداخت نموده است، اما تاکنون تنها بخشی از این خودرو‌ها تحویل داده شده‌اند که این موضوع نیازمند همکاری و پیگیری دستگاه‌های مسئول است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از طلب دو هزار میلیارد تومانی شهرداری یزد از دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در عمران و آبادانی شهر شود. همچنین ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های خدمات شهری فشار زیادی بر بودجه شهرداری‌ها وارد کرده است.

سیفی با انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبه هیئت دولت درباره خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های خدمات‌رسان نباید در اجرای طرح‌های عمرانی از شهرداری‌ها وجه دریافت کنند، اما در عمل شاهد اجرای ناقص آن هستیم.

وی همچنین درباره انتقال مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور هشدار داد و گفت: «در صورت تمرکز منابع ارزش افزوده در وزارت کشور، شهرداری‌ها از منابع مالی خود محروم می‌شوند و این امر می‌تواند در انجام وظایف شهری بحران‌آفرین باشد.»

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پایان، با اشاره به موضوع تشکیل اتحادیه شهرداری‌های کشور تأکید کرد: این اتحادیه باید بر اساس رأی و نظر شهرداران سراسر کشور و با حفظ استقلال مدیریت شهری شکل گیرد تا بتواند از منافع شهرداری‌ها به‌طور واقعی دفاع کند.