به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ تقی کبیری گفت: به مناسبت هفته انتظامی سه طرح ویژه پلیس راهور برای رفاه حال شهروندان و تسهیل در خدمت رسانی در استان سمنان اجرایی می‌شود

وی افزود: آغاز به کار فرایند رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات راهنمایی و رانندگی از طریق سامانه سخا ، بخشودگی جریمه دیرکرد پرداخت تخلفات راهنمایی و رانندگی در بازه هفته انتظامی و ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (وسایل نقلیه دارای تخلف ۵ میلیون و بیشتر) ، طرح هایی است که در هفته نیروی انتظامی برای تسهیل در امور شهروندان و تسریع در رفع توقیف خودرو‌های توقیفی اجرا می شود.

همچنین به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم تجلیل از رانندگان قانونمند با حضور فرمانده انتظامی استان سمنان برگزار و به موتورسیکلت سوارانی که قانون را رعایت می کنند کلاه ایمنی اهدا شد.