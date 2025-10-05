آیین بهره‌برداری متمرکز از ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی و ۲۰۲ طرح حمل‌ و نقل، شهرسازی و هواشناسی در سراسر کشور با حضور رئیس‌جمهور و به صورت برخط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز یکشنبه ۱۳ مهر، در سومین گام از طرح «در مسیر تحول»، دستور افتتاح و بهره‌برداری متمرکز طرح‌های وزارت راه و شهرسازی در استان‌های مختلف کشور را به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه صادر کرد.

در این آیین، ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی، شامل ۲۸ هزار و ۱۹۲ مسکن شهری و ۲۹ هزار و ۳۴ مسکن روستایی در نقاط مختلف کشور به‌صورت همزمان و با دستور آقای پزشکیان به بهره‌برداری رسید.

همچنین با دستور رئیس‌جمهور، ۱۱ هزار و ۷۶۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت، واگذار و ۴.۵ هزار هکتار زمین مورد نیاز بخش مسکن، تأمین شد.

در بخش حمل و نقل ۸۴ طرح به ارزش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، در بخش بازآفرینی شهری ۱۲ طرح به ارزش ۷۹ میلیارد تومان، در بخش شهر‌های جدید ۱۱ طرح به ارزش ۷۵۳ میلیارد تومان و در بخش هواشناسی ۹۵ طرح به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، افتتاح شد و به بهر‌برداری رسید.

آقای پزشکیان در این آیین با قدردانی از همت و تلاش مجموعه مدیران و متخصصان وزارت و شهرسازی و همچنین مدیران استانی در اجرای این طرح‌ها، بر توجه ویژه به حفظ محیط زیست در برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت‌: یکی از مشکلات امروز کشور، تهدید منابع آبی، به‌ویژه منابع زیرزمینی است، بنابر این به هیچ‌وجه نباید به اتکای چاه‌های آب در نقاط مختلف کشور توسعه ایجاد کرد.

رئیس‌جمهور، ضمن توصیه به همه مدیران اجرایی به در نظر گرفتن ظرفیت‌های محیطی در بارگذاری‌ها به عنوان موضوعی حیاتی و بسیار مهم، تصریح کرد‌: باید در سیاست‌های مربوط به توسعه شهری، به حفظ تعادل و تناسب میان منابع و مصارف، توجه جدی شود.