

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین نشست شورای راهبردی فنی کمیته ملی پارالمپیک با حضور غفور کارگری رییس کمیته، محمدرضا داورزنی رییس شورا، مریم کاظمی پور نایب رییس بانوان کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه زاده رییس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی و دبیر شورا، علی رغبتی، هادی رضایی، زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، میلاد بیک رضایی مدیر ورزش قهرمانی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان و رضا بهادران دبیر انجمن پاراتیراندازی با کمان برگزار شد.

محوریت نشست دوازدهم این شورا رشته پاراتیراندازی با کمان بود و بر همین اساس دکتر سعید سلگی گزارشی از سوابق حضور این رشته در بازی ها، افتخارات کسب شده، جایگاه ایران در آسیا و جهان ارائه داد.

رضا بهادران دبیر انجمن پاراتیراندازی با کمان نیز به ارائه گزارش راهبردی این رشته پرداخت و سایر اعضا نیز نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه دادند.