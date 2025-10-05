به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی خنج گفت: کشاورزان خنجی مشغول برداشت خرما از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار نخلستان‌های این شهرستان هستند و پیش بینی می‌شود نخلداران بیش از ۱۶ هزار تن محصول برداشت کنند.

علی علی پور با بیان اینکه برداشت این محصول تا اوایل آبان ماه ادامه دارد افزود: بیش از ۳۰ گونه خرما در این شهرستان وجود دارد که شامل شاهانی، هلیله، خاصویی، مجول، قصب، پیارم و کبکاب از ارقام این محصول است.

وی بیان کرد: خرمای مرغوب در تولید شیره خرما و از تفاله و میوه‌های نامرغوب در تغذیه دام مصرف می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی خنج گفت: محصولات خرمای خنج علاوه بر نیاز داخلی به استان‌های اصفهان، یزد، تهران و شمال و همچنین کشور‌های همسایه صادر می‌شود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.