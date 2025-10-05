شادی اشرفی، الیستر شکری و آیسان قاسمی، سه بانوی اردبیلی با دعوت رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی جوانان دختران پیوستند تا خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۵ بحرین آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط‌عمومی ورزش و جوانان استان، سه بانوی پرتلاش و شایسته اردبیلی به نام‌های شادی اشرفی، الیستر شکری و آیسان قاسمی با دعوت رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کبدی جوانان دختران پیوستند تا خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین آماده کنند.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، سه کبدی کار از استان اردبیل، شامل شادی اشرفی، الیستر شکری و آیسان قاسمی، به هشتمین مرحله اردوی تیم ملی کبدی جوانان دختران کشور دعوت شدند.

این اردو از تاریخ ۱۲ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در اردوگاه تیم‌های ملی تهران برگزار می‌شود و هدف آن، آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ است.

دعوت این سه بانوی کبدی کار اردبیلی، نشانه‌ای از ظرفیت بالای استعداد‌های ورزشی استان در سطح ملی و ثمرهٔ تلاش‌های هیئت کبدی استان اردبیل در مسیر پرورش استعداد‌های برتر و توسعه ورزش بانوان است.

در سال‌های اخیر، حضور فعال ورزشکاران اردبیلی در تیم‌های ملی کبدی، جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی این رشته در کشور تثبیت کرده است. موفقیت دختران کبدی کار اردبیلی در رده‌های سنی مختلف نیز گواهی روشن بر پویایی، پشتکار و برنامه‌ریزی منسجم در این رشته پرهیجان است.