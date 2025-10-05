

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراسم بهره‌برداری از قطعه هفتم آزادراه اصفهان – شیراز گفت: امروز با افتتاح این قطعه، آزادراه بزرگ شمال به جنوب کشور عملاً به شیراز رسیده است.

وی افزود: قطعه هفتم این آزادراه به طول دوازده و نیم کیلومتر، بخشی از مسیر ۳۷۰ کیلومتری آزادراه اصفهان به شیراز است که اجرای آن نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک، افزایش ایمنی و کاهش مصرف سوخت دارد.

عبداللهی با اشاره به اینکه این محور علاوه بر استان فارس، موجب بهره‌مندی استان‌های همجوار از جمله بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز می‌شود، اظهار داشت: اعتبار اولیه اجرای این پروژه ۲۲۵ میلیارد تومان، معادل دو و دو دهم همت بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: عملیات احداث آزادراه اصفهان – شیراز از قطعه یک تا هفت، بیش از ده سال به طول انجامیده و قطعه هفتم به دلیل وسعت عملیات خاکی، در مدت بیش از دو سال تکمیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه اجرای قطعه هشتم آزادراه افزود: این قطعه به طول حدود بیست کیلومتر طراحی شده که هشت کیلومتر آن را شهرداری شیراز و دوازده کیلومتر را وزارت راه و شهرسازی با مشارکت سرمایه‌گذاران اجرایی می‌کند.

عبداللهی تصریح کرد: قطعه هشتم این آزادراه از سه‌راهی به بزرگراه حسینی هاشمی شیراز متصل می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف حداکثر هجده ماه آینده به بهره‌برداری برسد.