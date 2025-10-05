شرکت چوب و کاغذ مازندران ۲۲ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به وزارت آموزش و پرورش تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه تعهد این شرکت برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ تولید ۳۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر بوده است، گفت: این مجموعه توانست ۷۰ درصد تعهد خود به وزارت آموزش و پرورش را محقق کند.

قاسم محمدی، ناترازی در حوزه انرژی، نوسانات قیمت ارز و مشکلات تامین مواد اولیه را از جمله موارد اصلی در محقق نشدن تحقق صددرصدی این شرکت دانست و افزود: چوب و کاغذ مازندران به دلیل ناترازی انرژی امسال ۳ هزار و ۳۲۴ ساعت قطعی برق داشت و ۳۵ هزار تن فرصت تولید خود را از دست داد.

وی همچنین از کسب گواهی استاندارد ۸۶۲۶ شرکت چوب و کاغذ مازندران به عنوان نخستین شرکت تولیدی چوب و کاغذ در کشور خبر داد و گفت: رنگ کاغذ، ضخامت و مقاومت مکانیکی و نیز وضوح چاپ از جمله فاکتورهای مهم و موثر برای دریافت این گواهی استاندارد به شمار می رود.

گزارش از دیوارگر