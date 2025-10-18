به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدموسی حسینی گفت : این طرح به منظور برخورد با سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان متجاهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی اماکن جرم خیز و آلوده به مواد مخدر به مدت ۴ روز اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ماموران انتظامی ۳۰۹ کیلو و ۷۲۴ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۱۷۲ خرده فروش، قاچاقچی مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار حسینی از متلاشی شدن ۳ باند تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: از متهمان یک دستگاه خودرو سواری و موتورسیکلت کشف و ضبط شد.