دمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی و سومین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ در فورده نروژ ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها در سالن فورده هوست برگزار می‌شود و وزنه برداران روسیه و بلاروس به علت بحران اوکراین از حضور با پرچم کشور خود محروم شدند. نتایج مسابقات به این شرح است:

** مردان:

* ۶۵ کیلوگرم: (ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- محمد فورکان از ترکیه ۱۴۵ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۷۹ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۲۴ کیلوگرم (رکورد یک ضرب و دو ضرب اروپا و مجموع جهان)

- فورکان رکورد جهان را ۲ کیلوگرم شکست.

۲- پاک میونگ جین از کره شمالی ۱۳۵ / ۱۸۰ / ۳۱۵ کیلوگرم

۳- همپتون موریس از آمریکا ۱۳۳ / ۱۷۸ / ۳۱۱ کیلوگرم

- در حرکت یک ضرب این دسته پس از فورکان، ایوان دیموف از بلغارستان با ۱۳۷ کیلو دوم شد و اکو یولی ایراوان از اندونزی با ۱۳۷ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت. در حرکت دو ضرب پاک میونگ در رده نخست قرار گرفت و فلورکان دوم و موریس سوم شدند.

- در این دوره تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، امیرمحمد رحمتی و ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.

------

** زنان: ایران شرکت کننده ندارد.

* ۵۸ کیلوگرم:

۱- کیم ایل گیونگ از کره شمالی ۱۰۴ کیلوگرم در یک ضرب / ۱۳۲ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۲۳۶ کیلوگرم (رکورد جدید مجموع جهان)

۲- رافیاتو لاوال از نیجریه ۱۰۱ / ۱۲۸ / ۲۲۹ کیلوگرم

۳- کو سینگ، چون از تایوان ۹۶ / ۱۲۸ / ۲۲۴ کیلوگرم

- در حرکت یک ضرب پس از ایل گیونگ و لاوال، میراندا اولری از آمریکا با ۹۸ کیلوگرم سوم شد. در مجموع لونگ تان ژن از چین با ۲۲۰ کیلوگرم چهارم شد و رکورد جوانان آسیا را شکست.

** رده بندی مدالی (مجموع مردان و زنان):

۱- کره شمالی ۹ طلا ۳ نقره ۱ برنز

۲- چین ۲، ۱، ۲،

۳- ترکیه ۲، ۱، ۱،

۴- تایلند ۱، ۲، ۳

- تا کنون ۱۱ کشور مدال گرفته‌اند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ در بخش مردان تیم‌های چین، ایران (یک طلا ۳ نقره و ۶ برنز) و کره شمالی اول تا سوم شدند و در بخش زنان تیم‌های کره شمالی، چین و کلمبیا در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم ایران چهل و نهم شد.

در تاریخ وزنه برداری قهرمانی جهان و در رده بندی مدالی مجموع مردان (بدون احتساب این دوره)، روسیه با احتساب مدال‌های شوروی سابق با ۱۷۲ مدال طلا، ۱۱۶ نقره و ۵۴ برنز همچنان در صدر است. تیم‌های بلغارستان با ۷۵ طلا، ۶۲ نقره و ۴۳ برنز در رده دوم و چین با ۵۲ طلا، ۴۵ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم قرار دارند. تیم ایران نیز با ۲۵ طلا ۱۵ نقره و ۲۸ برنز در رده ششم قرار گرفت.

در رده بندی انفرادی واسیلی آلکسیف اسطوره فقید وزنه برداری شوروی سابق، با ۸ طلا رکورد دار است و یوریک واردانیان ستاره فقید وزنه برداری شوروی سابق و نعیم سلیمانوف (سلیمان اوغلو) ستاره فقید بلغارستان / ترکیه با ۷ طلا و یک نقره دوم مشترک هستند. لاشا تالاخادزه از گرجستان با ۷ مدال طلا در رده چهارم قرار دارد.

از ایران محمد نصیری با ۵ طلا، یک نقره و ۳ برنز رده پانزدهم را در اختیار دارد و حسین رضا زاده با ۵ طلا بیست و چهارم است.

در رده بندی مدالی مجموع زنان، تیم چین با ۱۴۵ طلا، ۵۰ نقره و ۱۵ برنز در صدر است و روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۱۸ طلا ۲۲ نقره و ۱۴ برنز دوم و تایوان (چین تایپه) با ۱۷ طلا ۲۰ نقره و ۲۲ برنز سوم هستند. بانوان ایران تا کنون در رقابت‌های قهرمانی جهان مدال کسب نکرده‌اند.

در رده بندی انفرادی زنان تاتیانا کاشیرینا از روسیه با ۵ طلا و ۳ نقره رکورد دار است و کو سینگ، چون از تایوان با ۵ طلا، یک نقره و یک برنز دوم و دنگ وی از چین با ۵ طلا سوم هستند.

تیم ایران در بخش مردان در سال ۲۰۱۷ در آناهایم آمریکا برای نخستین بار قهرمان جهان شد.

دوره آتی این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۶ در نینگبو چین برگزار خواهد شد.