با امضای علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، مجوز و پروانه فعالیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در متن این مجوز اعطایی آمده است: با توجه به ماده ۳۹ فصل پنجم آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگیتاریخی منقول مجاز، پروانه فعالیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان اعطا میشود.
اعطای این پروانه فعالیت، گام مهمی بهمنظور رسمیت بخشیدن به جایگاه موزههایی است که به حفظ و ترویج فرهنگ و ارزشهای دوران هشت سال دفاع مقدس میپردازند و فعالیتهای رسمی این مراکز را تحت نظارت و حمایت سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار میدهد.