به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «پامیر تایمز»؛ افراد مسلح ناشناس در منطقه «کونوداس» از نواحی منطقه گلگت بلتستان پاکستان به خودرو «قاضی نثار احمد» روحانی سنی و رهبر گروه «تنظیم اهل سنت والجماعت» تیراندازی کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه قاضی نثار از این حمله با جراحات سطحی جان سالم به در برد، اما چند تن از محافظان او در این تیراندازی زخمی شدند. نیرو‌های پلیس بلافاصله منطقه را محاصره و عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز کردند.

ویدئو‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خودروی هدف قرار گرفته را با آثار گلوله به شیشه جلو و بدنه و صندلی‌های آغشته به خون نشان می‌دهد، با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در مورد جزئیات حادثه اظهارنظر نکرده است.