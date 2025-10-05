به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بختگان گفت: همزمان با سراسر کشور،طرح سرشماری کلنی زنبورستان های مستقر در این شهرستان اعم از بومی و مهاجر، در حال اجرا است.

سعید آروین با بیان اینکه این طرح تا هفدهم مهرماه ادامه دارد افزود: با توجه به کاهش بارندگی سالیانه و تابستان گرم در این شهرستان، پیش بینی می شود بیش از ۱۱۵ تن عسل تولید شود.

وی بیان کرد: این سرشماری مبنای صدور شناسنامه الکترونیک زنبورداران و خدمات مورد نیاز آن ها از جمله شکر، ملکه زنبور عسل، تسهیلات و غیره است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بختگان با درخواست از زنبورداران گفت: در فرصت باقی مانده ، برای شرکت در سرشماری سالیانه به مدیریت جهاد کشاورزی بختگان یا مراکز کوشکک،تم شولی و یا تعاونی زنبورداران مراجعه کنند.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله 275 کیلومتری شیراز قرار دارد.