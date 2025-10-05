پخش زنده
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از حمایت ویژه مجلس برای توسعه مدارس استثنایی در مناطق کمبرخوردار و تحقق عدالت آموزشی در سراسر آذربایجان غربی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه آیین افتتاح مدرسه استثنایی باغچهبان در محوطه کارخانه قند ارومیه، از برنامههای ویژه برای توسعه مدارس استثنایی در آذربایجان غربی خبر داد.
حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر با بیان اینکه آمار دانشآموزان دارای معلولیتهای ذهنی و جسمی در سالهای اخیر افزایش یافته است، گفت: متأسفانه بسیاری از این دانشآموزان در مناطق محروم استان هنوز از امکانات آموزشی مناسب برخوردار نیستند و مجلس شورای اسلامی با جدیت موضوع جذب اعتبارات ویژه برای گسترش مدارس استثنایی را پیگیری خواهد کرد.
وی با تقدیر از مشارکت بخش خصوصی در احداث این مدرسه افزود: ورود سرمایهگذاران و خیرین مدرسهساز، نقش اساسی در رفع کمبودهای آموزشی دارد. اقدام ارزشمند آقای حسن زنجانی، مدیرعامل و مالک کارخانه قند ارومیه در اختصاص زمینی از مجموعه خود و تأمین اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برای احداث این مدرسه، نمونهای بارز از مسئولیتپذیری اجتماعی صنعتگران است.
ذاکر خاطرنشان کرد: مجلس ضمن حمایت از چنین اقدامات خیّرانه، در تلاش است با همکاری وزارت آموزشوپرورش، اعتبارات ملی و استانی را برای توسعه مدارس استثنایی در مناطق کمبرخوردار جذب کند تا عدالت آموزشی در سراسر استان تحقق یابد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برنامهریزی ما این است که در آینده نزدیک، مدارس مشابهی در سایر شهرستانهای استان نیز راهاندازی شود تا خانوادهها از دغدغه تأمین آموزش مناسب برای فرزندان استثنایی خود رها شوند.
وی گفت: افتتاح مدرسه باغچهبان ارومیه با مشارکت صنعت، خیرین و حمایت مسئولان، گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت آموزش کودکان استثنایی و تحقق مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در استان محسوب میشود.