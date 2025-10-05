اختتامیه اولین رویداد علمی و فرهنگی ققنوس در مشهد
اولین رویداد علمی و فرهنگی ققنوس در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نخستین رویداد علمی و فرهنگی «ققنوس» با محوریت تکریم و توانمندسازی دانشجویان و همکاران شاهد و ایثارگر سراسر کشور از ۱۰ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد.
بیش از ۱۱۰ نفر از جامعه دانشگاهی شاهد و ایثارگر در این رویداد در قالب کارگاههای آموزشی، نشستهای علمی و برنامههای فرهنگی شرکت کردند.
برگزاری این رویداد با هدف گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای جایگاه فرهنگی و معنوی دانشجویان و با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و ادارهکل شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نورخراسان رضوی برگزار شد.