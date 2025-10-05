پخش زنده
امروز: -
در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بافق، مهمترین مسائل، مطالبات و دغدغههای جوانان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بافق با حضور مشاوران جوان مدیران کل استان یزد، معاونان استانداری و جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست، مهمترین مسائل، مطالبات و دغدغههای جوانان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
رضا فلاح فرماندار بافق در این نشست با تأکید بر لزوم توجه ویژه به نیازها و انگیزههای نسل جوان گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما ایجاد محیطی شاد، پویا و مفرح برای جوانان و فراهم کردن بستری مناسب برای طرح دغدغهها و تعامل سازنده آنان با مسئولان است.
وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان موظف شدند همکاری لازم را با دستیاران جوان دستگاه خود داشته باشند تا از ظرفیت فکری و خلاقیت این قشر در تصمیمگیریها بهره گرفته شود.
فرماندار بافق در ادامه تصریح کرد: با توجه به مطالبه جوانان مبنی بر ایجاد فضایی برای گردهمایی و تبادل نظر، مقرر شد با همکاری شهرداری بافق، فضاهایی در محلات مختلف شهر در نظر گرفته شود تا جوانان بتوانند در محیطی سالم و صمیمی به گفتوگو و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بپردازند.
در بخش دیگری از این نشست، ایزدیان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق نیز با اشاره به نقش مؤثر تشکلهای مردمنهاد در حوزه جوانان گفت: در حال حاضر پنج سمن فعال جوانان در شهرستان بافق فعالیت دارند و دو سمن دیگر نیز در حال اخذ مجوز هستند که بهزودی به مجموعه فعالان این حوزه اضافه خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: سمنهای جوانان بافق در زمینههای مختلف از جمله فرهنگ، ورزش، محیط زیست، پیشگیری از اعتیاد، آسیبهای اجتماعی، هنر و رسانه فعالیت میکنند و نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی شهرستان دارند.