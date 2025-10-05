معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت : آزاد راه شیراز به اصفهان؛ قطعه‌ای از کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، از بهره‌برداری یک قطعه ۱۲ کیلومتری از کریدور آزادراهی شمال به جنوب کشور با دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

بازوند در مراسم بهره‌برداری از قطعه هفت آزادراه شیراز – اصفهان گفت: در حال حاضر حدود هفت کریدور آزادراهی در کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال ساخت است که بین ۵۳ تا ۵۴ درصد از سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی و مابقی توسط دولت انجام می‌شود. برای تکمیل این کریدور‌ها در مجموع حدود ۹۵۰ همت اعتبار نیاز است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این کریدورها، محور اتصال دریای خزر به خلیج فارس است که از بندر انزلی آغاز می‌شود و پس از عبور از استان‌های گیلان، قزوین، تهران، اصفهان و فارس، به بندر بوشهر ختم خواهد شد. امروز با بهره‌برداری از این قطعه ۱۲ کیلومتری، گام دیگری در جهت تکمیل این کریدور برداشته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قطعه هشتم این آزادراه نیز به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود و در کنار آن، تعیین تکلیف مسیر شیراز تا بوشهر نیز در دستور کار است. اعتبار لازم برای این بخش پیش‌بینی شده و مذاکرات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای آن در حال انجام است.

بازوند در پایان تأکید کرد:تلاش ما این است که با جمع‌بندی نهایی و همکاری وزارت دفاع، روند اجرای این پروژه شتاب گیرد تا این کریدور مهم نقش مؤثرتری در تسهیل ترانزیت کالا از شمال به جنوب کشور ایفا کند.